DAX startet wohl mit Opening-Gap

Die Tendenz beim DAX bleibt zum Wochenstart seitwärts ausgerichtet . Der deutsche Leitindex blieb dank der jüngsten Entwicklung zumindest in seinem übergeordneten Seitwärtstrend. Er versucht weiterhin die Wolke („Kumo“) des für die Trendfolge so wichtigen „Ichimoku Kinko Hyo“-Indikators (IKH) zu erreichen. Um in diese zurückzukehren und seitens des IKH als trendfolgend neutral eingestuft werden zu können, müssen aber erst die 23.841 Punkte überhandelt werden.

Die Markttechnik lahmt wieder: Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich überverkauft, allerdings auch noch unterhalb der Nulllinie. Der zweite Trendfolger, der Ichimoku-Indikator, ist ebenfalls weiterhin noch negativ. Genau wie das Momentum. Die Slow-Stochastik ist ebenfalls als neutral einzustufen. Das Mittlere Bollinger-Band (24.080) fungiert zusammen mit der 38-Tage-Linie (24.084) sowie der IKH-Wolke nach wie vor als kurzfristiger „Deckel“. Auch heute muss sich zeigen, ob der DAX seine übergeordnete Seitwärtsstruktur halten kann. Das Untere Bollinger-Band (23.516) sowie die charttechnische Unterstützung bei 23.380 helfen dabei.

Der DAX startet wohl mit einem leichten Opening-Gap in die neue Woche: Der DAX befindet sich nach wie vor in einer übergeordneten Seitwärtstendenz, die trotz der negativen Tagesentwicklung (Halten wichtiger chart- und markttechnischer Unterstützungen trotz roter Tageskerze) gehalten werden konnte. Die weiterhin sehr wichtige charttechnische Unterstützungsmarke lautet 23.381. In Verbindung mit dem Unteren Bollinger-Band (23.516) könnte dies auch zum Wochenbeginn durchaus für Stabilität sorgen. Dazu kommt wohl ein Opening-Gap zu Handelsbeginn oberhalb von 23.700 Punkten. Die Tagesbandbreite lässt sich zum Start in die neue Handelswoche zwischen 23.991 und 23.507 beziffern. Summa summarum bleibt der DAX wohl in seiner Seitwärtsrange.

Fazit :

Übergeordneter Seitwärtstrend wurde bestätigt Heutige Tagesbandbreite: 23.991 bis 23.507