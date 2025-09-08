    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    RoboMarkets - Technische Analyse: DAX vom 08.09.2025

    DAX startet wohl mit Opening-Gap

    DAX startet wohl mit Opening-Gap in die neue Handelswoche

    Marktupdate: Technische Analyse - RoboMarkets

    Die Tendenz beim DAX bleibt zum Wochenstart seitwärts ausgerichtet. Der deutsche Leitindex blieb dank der jüngsten Entwicklung zumindest in seinem übergeordneten Seitwärtstrend. Er versucht weiterhin die Wolke („Kumo“) des für die Trendfolge so wichtigen „Ichimoku Kinko Hyo“-Indikators (IKH) zu erreichen. Um in diese zurückzukehren und seitens des IKH als trendfolgend neutral eingestuft werden zu können, müssen aber erst die 23.841 Punkte überhandelt werden.

    Die Markttechnik lahmt wieder: Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich überverkauft, allerdings auch noch unterhalb der Nulllinie. Der zweite Trendfolger, der Ichimoku-Indikator, ist ebenfalls weiterhin noch negativ. Genau wie das Momentum. Die Slow-Stochastik ist ebenfalls als neutral einzustufen. Das Mittlere Bollinger-Band (24.080) fungiert zusammen mit der 38-Tage-Linie (24.084) sowie der IKH-Wolke nach wie vor als kurzfristiger „Deckel“. Auch heute muss sich zeigen, ob der DAX seine übergeordnete Seitwärtsstruktur halten kann. Das Untere Bollinger-Band (23.516) sowie die charttechnische Unterstützung bei 23.380 helfen dabei.

    Der DAX startet wohl mit einem leichten Opening-Gap in die neue Woche: Der DAX befindet sich nach wie vor in einer übergeordneten Seitwärtstendenz, die trotz der negativen Tagesentwicklung (Halten wichtiger chart- und markttechnischer Unterstützungen trotz roter Tageskerze) gehalten werden konnte. Die weiterhin sehr wichtige charttechnische Unterstützungsmarke lautet 23.381. In Verbindung mit dem Unteren Bollinger-Band (23.516) könnte dies auch zum Wochenbeginn durchaus für Stabilität sorgen. Dazu kommt wohl ein Opening-Gap zu Handelsbeginn oberhalb von 23.700 Punkten. Die Tagesbandbreite lässt sich zum Start in die neue Handelswoche zwischen 23.991 und 23.507 beziffern. Summa summarum bleibt der DAX wohl in seiner Seitwärtsrange.

    Fazit:

    Übergeordneter Seitwärtstrend wurde bestätigt                                                                Heutige Tagesbandbreite: 23.991 bis 23.507



    Autor
    Martin Utschneider
    Cashkurs.com

    Martin Utschneider ist Kapitalmarkt-Stratege bei Cashkurs.com. Zuvor leitete er die Technische Kapitalmarktanalyse der Privatbank Donner & Reuschel. Davor war er für eine namhafte österreichische Private Banking-Adresse tätig. Er verfügt über umfassende Erfahrung in der Wertpapierbetreuung internationaler Private Banking- und Wealth Management-Klientel. Nebenberuflich ist er zudem für diverse zertifizierte Weiterbildungsakademien und eine Hochschule als Fachdozent und Prüfer tätig. Praktische Erfahrung im Bereich „Technische Analyse“ hat Utschneider seit nunmehr knapp 20 Jahren. Seine Analysen finden im deutschsprachigen Raum (D, A, CH, FL, LUX) sehr große Beachtung. Zudem gehören auch an einige renommierte Medienvertreter (Print, TV, Radio…) zu den Empfängern. Er ist regelmäßig bei n-tv, welt (vormals n24) sowie DerAktionärTV Interviewgast und zählt aktuell zu den meist zitiertesten Experten seines Fachgebietes (Handelsblatt, Manager Magazin, Börsenzeitung, FAZ, SZ, Focus, Börse Online, Welt,…).
    Verfasst von Martin Utschneider
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
