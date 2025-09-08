    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 37 / 2025

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 37 / 2025
    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 37 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im September 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 37 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Alphabet
    - 08.09.
    Alphabet Registered (C)
    - 08.09.
    Fedex
    +1,46 % 08.09.
    The Mosaic
    +3,19 % 08.09.
    Becton Dickinson
    +1,61 % 08.09.
    Fortive
    +0,41 % 08.09.
    Capital City Bank Group
    +2,79 % 08.09.
    Lifevantage
    +7,41 % 08.09.
    Lancaster Colony
    +1,98 % 08.09.
    Movado Group
    +8,59 % 08.09.
    Orange County Bancorp
    +1,81 % 08.09.
    Red River Bancshares
    +0,71 % 08.09.
    Miller Industries
    +1,30 % 08.09.
    Triton International 8 % Conv Cum Red Perp Pfd (B)
    - 08.09.
    Cash Converters International
    +8,91 % 08.09.
    Triton International 8.5% Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    - 08.09.
    AUB Group
    +2,16 % 08.09.
    GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Uts (A)
    - 08.09.
    Triton International 5.75 % Cum Conv Red Perp Pfd (E)
    - 08.09.
    GasLog Partners LP Cum Red Perp Pfd Units (B)
    - 08.09.
    Perseus Mining
    +2,07 % 09.09.
    CME Group Registered (A)
    +4,51 % 09.09.
    CSL
    +1,37 % 09.09.
    Macerich
    +4,06 % 09.09.
    Simon Property Group
    +4,97 % 09.09.
    Ameren
    +3,37 % 09.09.
    Ross Stores
    +1,17 % 09.09.
    MidCap Financial Investment Corporation
    +11,90 % 09.09.
    Euroseas
    +6,80 % 09.09.
    Public Service Enterprise Group
    +3,16 % 09.09.
    Kontoor Brands
    +2,77 % 09.09.
    Euroholdings
    - 09.09.
    Bluescope Steel
    +2,29 % 09.09.
    Wagners Holding Company
    - 09.09.
    Occidental Petroleum
    +1,60 % 10.09.
    Kohl's
    +8,50 % 10.09.
    HP
    +3,38 % 10.09.
    Elevance Health
    +1,33 % 10.09.
    VF
    +4,14 % 10.09.
    Regis Resources
    - 10.09.
    Travelers Companies
    +1,80 % 10.09.
    Harley-Davidson
    +1,95 % 10.09.
    International Seaways
    +11,87 % 10.09.
    Guess?
    +5,35 % 10.09.
    Clear Secure Registered (A)
    +3,35 % 10.09.
    Fidelity National Information Services
    +1,84 % 10.09.
    Brambles
    +2,93 % 10.09.
    Winnebago Industries
    +2,04 % 10.09.
    Victory Capital Holdings Registered (A)
    +3,03 % 10.09.
    UMB Financial
    +1,65 % 10.09.
    PPL
    +3,45 % 10.09.
    Pathward Financial
    +0,36 % 10.09.
    IDP Education
    +2,13 % 10.09.
    TFS Financial
    +8,67 % 10.09.
    Eagle Point Credit Company 6.75 % Cum Red Pfd (D)
    - 10.09.
    Auburn National Bancorp
    +5,20 % 10.09.
    Fiskars Abp
    +5,05 % 10.09.
    United Bancorp Ohio
    +6,75 % 10.09.
    Medibank Private
    +4,28 % 10.09.
    Eagle Point Credit Company Conv Pfd
    - 10.09.
    EVT
    +2,88 % 10.09.
    Perpetual Equity Investment Company
    +6,41 % 10.09.
    Eagle Point Credit Company 6.5 % Cum Red Pfd (C)
    +7,09 % 10.09.
    Eagle Point Income Company 5.00 % Cum Red Pfd (A)
    +5,26 % 10.09.
    CNO Financial Group
    +2,05 % 10.09.
    Eagle Point Income Company 7.75 % Red Pfd (B)
    +7,75 % 10.09.
    Adairs
    +2,08 % 10.09.
    Brighthouse Financial Depositary Shs (D)
    - 10.09.
    Brighthouse Financial Depositary Shs (B)
    - 10.09.
    Thorney Opportunities
    +4,84 % 10.09.
    Brighthouse Financial Depositary Shs (C)
    - 10.09.
    NVIDIA
    +0,05 % 11.09.
    Broadridge Financial Solutions
    +1,64 % 11.09.
    Westgold Resources
    +0,40 % 11.09.
    Gulf Keystone Petroleum
    +0,09 % 11.09.
    Medical Properties Trust
    +9,37 % 11.09.
    Civitas Resources
    +8,07 % 11.09.
    Greggs
    +2,25 % 11.09.
    CTO Realty Growth
    +8,24 % 11.09.
    Vishay Intertechnology
    +1,94 % 11.09.
    Nordson
    +1,08 % 11.09.
    Solid State
    +1,57 % 11.09.
    Belden
    +0,20 % 11.09.
    Regency Centers
    +4,03 % 11.09.
    Alpine Income Property Trust
    +6,61 % 11.09.
    ADT
    +3,10 % 11.09.
    Air New Zealand
    +9,29 % 11.09.
    Baltic Classifieds Group
    +1,11 % 11.09.
    Genpact
    +1,63 % 11.09.
    BayCom
    +2,44 % 11.09.
    Intertek Group
    +2,61 % 11.09.
    Austin Engineering
    +0,85 % 11.09.
    DSW Capital
    +5,55 % 11.09.
    Nine Entertainment Holdings
    +4,89 % 11.09.
    Spire
    +4,80 % 11.09.
    Macfarlane Group
    +2,92 % 11.09.
    Mercury General
    +2,27 % 11.09.
    Trifast
    +2,71 % 11.09.
    McMillan Shakespeare
    +7,27 % 11.09.
    Navigator Global Investments
    +3,30 % 11.09.
    Mears Group
    +3,78 % 11.09.
    Perpetual
    +5,63 % 11.09.
    MDU Resources Group
    +2,24 % 11.09.
    Breville Group
    +1,23 % 11.09.
    Kogan.com
    +0,95 % 11.09.
    Ramsdens Holdings
    +5,27 % 11.09.
    SGH
    +2,67 % 11.09.
    Goodwin
    +2,30 % 11.09.
    Churchill China
    +3,37 % 11.09.
    Costain Group
    +1,48 % 11.09.
    Pepper Money
    +6,73 % 11.09.
    Franchise Brands
    +1,58 % 11.09.
    Athelney Trust
    +5,39 % 11.09.
    Texas Community Bancshares
    +1,11 % 11.09.
    Textron
    +0,08 % 12.09.
    Albemarle
    +1,54 % 12.09.
    Nasdaq Inc. Aktie
    +1,41 % 12.09.
    SFL
    +8,93 % 12.09.
    Frontline
    +9,01 % 12.09.
    Waste Management
    +1,42 % 12.09.
    Nordic American Tankers
    +10,74 % 12.09.
    Automatic Data Processing
    +2,24 % 12.09.
    Chubb
    +1,33 % 12.09.
    Fortive
    +0,41 % 12.09.
    Global Payments
    +0,91 % 12.09.
    Garmin
    +1,59 % 12.09.
    Range Resources
    +0,97 % 12.09.
    Williams Companies
    +4,36 % 12.09.
    NAPCO Security Technologies
    +1,01 % 12.09.
    Gaming and Leisure Properties
    +6,27 % 12.09.
    Sealed Air
    +2,24 % 12.09.
    Amerisafe
    +2,95 % 12.09.
    WiseTech Global
    +0,20 % 12.09.
    Dick's Sporting Goods
    +3,03 % 12.09.
    Caleres
    +1,09 % 12.09.
    Travel + Leisure
    +4,29 % 12.09.
    EnerSys
    +0,88 % 12.09.
    NOV
    +1,65 % 12.09.
    SLR Investment
    +10,15 % 12.09.
    Popular
    +2,78 % 12.09.
    Worthington Steel
    - 12.09.
    United Bankshares (W Va)
    +4,14 % 12.09.
    Crown Crafts
    +6,20 % 12.09.
    Schneider National Registered (B)
    +1,49 % 12.09.
    Hub Group (A)
    - 12.09.
    Community Bank System
    +3,49 % 12.09.
    Silvercrest Asset Management Group Registered (A)
    +4,64 % 12.09.
    Insteel Industries
    +0,37 % 12.09.
    First Capital
    +2,73 % 12.09.
    Steven Madden
    +1,93 % 12.09.
    Kforce
    +2,39 % 12.09.
    Avient
    +2,34 % 12.09.
    Bank Of The James Financial Group
    +3,22 % 12.09.
    Farmers National Banc
    +4,88 % 12.09.
    First Horizon Corporation
    +3,74 % 12.09.
    Alexander & Baldwin
    +5,08 % 12.09.
    Carsales.com
    +2,05 % 12.09.
    First US Bancshares
    +1,92 % 12.09.
    Transpacific Industries Group
    +1,89 % 12.09.
    G8 Education
    +3,99 % 12.09.

    Die Dividendenrenditen in der KW 37 / 2025 reichen von +0,05 % bei NVIDIA bis +11,90 % bei der MidCap Financial Investment Corporation Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 37 / 2025

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 37 / 2025 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im September 2025 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im September, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Autor



    Autor
    Markt Bote
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
