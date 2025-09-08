Swiss Re fordert mehr Vorbeugung gegen Unwetterfolgen
- Swiss Re warnt vor extremen Unwettern und Folgen.
- Verbesserungen bei Raumplanung und Bauvorschriften nötig.
- Staat und Wirtschaft müssen in Prävention investieren.
MONTE CARLO (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Swiss Re warnt die Politik anlässlich des Branchentreffens in Monte Carlo vor den zunehmenden Folgen extremer Unwetter. Es brauche Verbesserungen bei der Raumplanung, den Bauvorschriften und Risikomodellen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Es sei unerlässlich, dass Staat und Privatwirtschaft gemeinsam in die Prävention von Schäden und die Widerstandsfähigkeit gegen Wetterereignisse investieren.
Seit diesem Wochenende treffen sich Rückversicherer wie Swiss Re, Munich Re und Hannover Rück wieder wie üblich mit Erstversicherern wie Allianz , Axa oder Generali und Maklern im Fürstentum Monaco, um die Konditionen für die große Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft zum nächsten Jahreswechsel auszuloten.
Galt der Münchner Dax-Konzern Munich Re lange als weltgrößter Rückversicherer der Welt, wurde er laut Ratingagenturen zuletzt wegen eines neuen Bilanzierungsstandards von der Swiss Re aus Zürich überholt. Auf dem dritten Platz der Weltrangliste steht weiterhin die Hannover Rück./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 352,6 auf Lang & Schwarz (08. September 2025, 07:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -2,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 69,70 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 570,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 485,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -9,14 %/+21,77 % bedeutet.