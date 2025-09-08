Swiss Re fordert mehr Vorbeugung gegen Unwetterfolgen

Könnte noch viel höher gehen

Kommt es zum großen Knall?

Galt der Münchner Dax-Konzern Munich Re lange als weltgrößter Rückversicherer der Welt, wurde er laut Ratingagenturen zuletzt wegen eines neuen Bilanzierungsstandards von der Swiss Re aus Zürich überholt. Auf dem dritten Platz der Weltrangliste steht weiterhin die Hannover Rück./stw/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 352,6 gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -2,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,83 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 69,70 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 570,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 485,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -9,14 %/+21,77 % bedeutet.