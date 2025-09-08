    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia
    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Vonovia auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Vonovia von 30 auf 31,50 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der europäische Wohnimmobiliensektor sei nach turbulenten Jahren an einem entscheidenden Punkt und verdiene einen frischen Blick, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Robuste Nachfrage treffe auf geringes Angebot, was die Mieten stützen und die Immobilienbewertungen stärken sollte. Die Aktienbewertungen lägen derweil klar unter dem historischen -Zehn-Jahres-Schnitt. Vonovia und Grand City empfiehlt der Experte nach ihrer Underperformance im bisherigen Jahresverlauf zum Kauf./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 13:11 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 11:00 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 27,03EUR auf Lang & Schwarz (08. September 2025, 07:27 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard
    Analysiertes Unternehmen: Vonovia
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 31,50
    Kursziel alt: 30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,50, was eine Steigerung von +17,67% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Vonovia auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Vonovia von 30 auf 31,50 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der europäische Wohnimmobiliensektor sei nach turbulenten Jahren an einem entscheidenden Punkt …