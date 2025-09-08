JEFFERIES stuft Vonovia auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Vonovia von 30 auf 31,50 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der europäische Wohnimmobiliensektor sei nach turbulenten Jahren an einem entscheidenden Punkt und verdiene einen frischen Blick, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Robuste Nachfrage treffe auf geringes Angebot, was die Mieten stützen und die Immobilienbewertungen stärken sollte. Die Aktienbewertungen lägen derweil klar unter dem historischen -Zehn-Jahres-Schnitt. Vonovia und Grand City empfiehlt der Experte nach ihrer Underperformance im bisherigen Jahresverlauf zum Kauf./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 13:11 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 11:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 27,03EUR auf Lang & Schwarz (08. September 2025, 07:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31,50

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

