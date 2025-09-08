85 0 Kommentare Steyr Motors: EUR 65 Mio. Umsatz & EUR 13 Mio. EBIT durch JV in Singapur.

Steyr Motors AG und Shangyan Power vereinen ihre Kräfte in Singapur, um den Energiemarkt zu revolutionieren. Mit einem Umsatz von EUR 65 Mio. und einem EBIT von EUR 13 Mio. über fünf Jahre, eröffnet das Joint Venture neue Horizonte. Die Partnerschaft erschließt ein Marktpotenzial von bis zu USD 20 Mrd. im ASEAN-Raum und stärkt die globale Präsenz.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

