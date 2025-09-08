Steyr Motors: EUR 65 Mio. Umsatz & EUR 13 Mio. EBIT durch JV in Singapur.
Steyr Motors AG und Shangyan Power vereinen ihre Kräfte in Singapur, um den Energiemarkt zu revolutionieren. Mit einem Umsatz von EUR 65 Mio. und einem EBIT von EUR 13 Mio. über fünf Jahre, eröffnet das Joint Venture neue Horizonte. Die Partnerschaft erschließt ein Marktpotenzial von bis zu USD 20 Mrd. im ASEAN-Raum und stärkt die globale Präsenz.
- Steyr Motors AG gründet ein Joint Venture mit Shangyan Power in Singapur, das einen Umsatz von EUR 65 Mio. und einen EBIT-Beitrag von EUR 13 Mio. über fünf Jahre sichert.
- Das Joint Venture eröffnet neue Wachstumschancen im ASEAN-Raum und in globalen Märkten, insbesondere in der industriellen Energieversorgung und im maritimen Sektor.
- Der garantierte Umsatz- und EBIT-Beitrag ist im 5-Jahresplan ab 2026 vorgesehen, ohne dass zusätzliches Kapital für Investitionen benötigt wird.
- Die Partnerschaft kombiniert Steyr Motors' Ingenieurskompetenz mit Shangyan Powers regionaler Marktstärke und Fertigungskapazität, was zu einem erweiterten Produktportfolio führt.
- In der ASEAN-Region wird ein zusätzliches Marktpotenzial von schätzungsweise USD 13 Mrd. bis USD 20 Mrd. erschlossen.
- Der operative Start des Joint Ventures ist für Ende 2025 geplant, um den globalen Vertriebs- und Servicenetz auszubauen.
Der nächste wichtige Termin, Baader Investment Conference (22.-25. September 2025), bei Steyr Motors ist am 22.09.2025.
Der Kurs von Steyr Motors lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 50,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,36 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 51,20EUR das entspricht einem Plus von +0,99 % seit der Veröffentlichung.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.