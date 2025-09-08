Hannover Rück: Attraktive Chancen im Marktumfeld 2026 erwartet

Hannover Rück erwartet für die Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2026 ein anhaltend attraktives Marktumfeld mit stabilen bis leicht rückläufigen Preisen und guten Konditionen.

Die Nachfrage nach hochwertigem Rückversicherungsschutz steigt, während der Wettbewerb zunimmt, was zu einem höheren Angebot an Kapazitäten führt.

In Europa sind die Preise und Konditionen stabil, mit einer gestiegenen Nachfrage nach Rückversicherungsschutz, insbesondere in Deutschland.

In Nordamerika gibt es Anzeichen für Ratenreduzierungen, aber die Nachfrage nach Rückversicherungskapazität bleibt hoch, insbesondere nach den Großbränden in Kalifornien.

Die Hannover Rück plant, ihr Engagement bei Naturkatastrophendeckungen strategisch auszubauen, sofern die Preise angemessen bleiben.

Die Hannover Rück hat erfolgreich Katastrophenanleihen platziert und plant die Gründung einer Underwriting-Agentur auf Bermuda, um zusätzliches Naturkatastrophengeschäft zu zeichnen.

