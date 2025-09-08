    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Vonovia auf 'Buy' - Ziel hoch auf 31,50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Kursziel für Vonovia auf 31,50 Euro.
    • Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
    • Robuste Nachfrage stützt Mieten und Bewertungen.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Vonovia auf 'Buy' - Ziel hoch auf 31,50 Euro
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Vonovia von 30 auf 31,50 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der europäische Wohnimmobiliensektor sei nach turbulenten Jahren an einem entscheidenden Punkt und verdiene einen frischen Blick, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Robuste Nachfrage treffe auf geringes Angebot, was die Mieten stützen und die Immobilienbewertungen stärken sollte. Die Aktienbewertungen lägen derweil klar unter dem historischen Zehn-Jahres-Schnitt. Vonovia und die Aroundtown-Tochter Grand City Properties empfiehlt der Experte nach ihrer vergleichsweise schwachen Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf zum Kauf./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 13:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 11:00 / ET

    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 27,21 auf Lang & Schwarz (08. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -2,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 22,71 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +10,23 %/+54,33 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 31,50 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
