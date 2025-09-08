Jefferies hebt Vonovia auf 'Buy' - Ziel hoch auf 31,50 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 27,21 auf Lang & Schwarz (08. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -2,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 22,71 Mrd..

Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +10,23 %/+54,33 % bedeutet.