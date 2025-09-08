ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Vonovia auf 'Buy' - Ziel hoch auf 31,50 Euro
- Jefferies hebt Kursziel für Vonovia auf 31,50 Euro.
- Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
- Robuste Nachfrage stützt Mieten und Bewertungen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Vonovia von 30 auf 31,50 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der europäische Wohnimmobiliensektor sei nach turbulenten Jahren an einem entscheidenden Punkt und verdiene einen frischen Blick, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Robuste Nachfrage treffe auf geringes Angebot, was die Mieten stützen und die Immobilienbewertungen stärken sollte. Die Aktienbewertungen lägen derweil klar unter dem historischen Zehn-Jahres-Schnitt. Vonovia und die Aroundtown-Tochter Grand City Properties empfiehlt der Experte nach ihrer vergleichsweise schwachen Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf zum Kauf./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 13:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 11:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 27,21 auf Lang & Schwarz (08. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -2,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 22,71 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +10,23 %/+54,33 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 31,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Vonovia - A1ML7J - DE000A1ML7J1
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Vonovia. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Egal wie man dazu steht, interessant sind die raschen Meinungs und Analysten Vorhersagen.
Gute Frage. Gruselig ist mehr eine emotionale Wertung. Zu Zeiten der Eurokrise, okay, da war es systemisch, dass die EZB Anleihen kauft, um das Eurogebilde über die Runden zu bringen. Dass Lagarde natürlich so handeln wird, bzw. das im Hinterkopf hat, logo. Aber als Begründung gruselig. Wer kommt als nächstes um die Ecke?! Sind das die Zukunftsaufgaben, vor denen wir stehen? Die laufen weiter, während der Kandidat auf dem letzten Drücker über die Ziellinie gebracht wird, auf Kosten des Ganzen? Ohne dass Frankreich überhaupt ein Problem angegangen hat, sondern nur übermalt mit Anleihekäufen; Frankreich bei der nächsten Gelegenheit wieder ins Geschäft grätscht?!