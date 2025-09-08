Salesforce bleibt gefragt

Insgesamt arbeitet die Salesforce-Aktie im Bereich um 230,00 US-Dollar weiterhin an einem Doppelboden, wurde zuletzt aber durch die Hürde von 254,50 US-Dollar und den dort verlaufenden EMA 50 (blaue Linie) sichtlich ausgebremst. Trotz des kurzfristigen Rücksetzers in den letzten beiden Tagen sprangen wieder vermehrt Käufer der Aktie bei und verringerten den Wochenverlust deutlich. Aber nur ein nachhaltiger Ausbruch über das Niveau von 255,00 US-Dollar dürfte den Doppelboden ein Stück weit wahrscheinlicher werden lassen und Gewinne auf 272,41 und darüber 289,00 US-Dollar generieren. Genau dieses Szenario würde sich für den kurzfristigen Einsatz eines Long-Engagements anbieten, ein längerfristiges Ziel bei 316,94 US-Dollar kann dagegen erst oberhalb von 289,00 US-Dollar in den Fokus rücken. Ein Bruch des zaghaften Doppelbodens um 230,00 US-Dollar dürfte hingegen empfindliche Rücksetzer auf 210,00 und darunter 193,91 US-Dollar auslösen.

1. Long-Position ab 255,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 245,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 272,41/289,00 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Salesforce Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2FWT Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,03 - 2,04 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 227,2634 US-Dollar Basiswert: Salesforce Inc. KO-Schwelle: 227,2634 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 250,76 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 272,41 US-Dollar Hebel: 10,51 Kurschance: + 80 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1Q6B Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,08 - 2,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 274,3981 US-Dollar Basiswert: Salesforce Inc. KO-Schwelle: 274,3981 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 250,76 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,22 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

