S&P 500 Index mit klarer Ansage

Trotz der gestiegenen Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed kehrte nach Veröffentlichung des offiziellen Arbeitsmarktberichtes am Freitag im späten Handel Ernüchterung ein und zwang den Großteil der Aktien und damit auch die Indizes in die Verlustzone. Zwar schaffte der S&P 500 Index zuvor noch ein frisches Rekordhoch bei 6.532 Punkten auszubilden, wird aber seit Ende Juli durch die obere Keilbegrenzung effektiv ausgebremst. Eine Auflösung auf der Unterseite durch einen Kursrutsch unter 6.400 Punkte würde erste verwertbare Signale in Richtung eines Trendwechsels zunächst auf den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 6.323 Punkten aussenden, im Idealfall setzt das Barometer auf seine Rekordhochs aus Anfang dieses Jahres um 6.111 Punkten im Rahmen einer gewöhnlichen Konsolidierung zurück. Im Anschluss dürfte die mittel- bis langfristige Rallye dann wieder aufgenommen werden. Übergeordnete Ziele sind für den S&P 500 Index weiter bei 6.766 und 6.898 Punkten angesiedelt. Wie auch immer man sich auch als Investor positionieren möchte, werden gleich im Anschluss zwei passende Scheine vorgestellt.

1. Short-Position unter 6.400 Punkten eröffnen , Stopp über 6.490 platzieren. Kursziel 6.111 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

S&P 500 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY967L Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,21 - 3,22 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.105,091 Punkte Basiswert: S&P 500 Index KO-Schwelle: 6.105,091 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.481,50 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 17,19 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ8PS1 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,13 - 3,14 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.846,503 Punkte Basiswert: S&P 500 Index KO-Schwelle: 6.846,503 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.481,50 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 6.111 Punkte Hebel: 17,63 Kurschance: + 85 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

