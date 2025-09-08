    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck
    Hannover Rück stellt sich auf sinkende Preise ein

    Foto: Arne Dedert - DPA

    MONTE CARLO (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück stellt sich zum kommenden Jahreswechsel auf einen leichten Preisrückgang im Schaden- und Unfallgeschäft ein. Bei der Vertragserneuerung zum 1. Januar 2026 dürften die Preise für Rückversicherungsschutz insgesamt stabil bleiben oder leicht sinken, teilte der Dax-Konzern am Montag beim jährlichen Branchentreffen in Monte Carlo mit. Die Konditionen blieben für die Hannover Rück weiterhin attraktiv, auch wenn der Wettbewerb zugenommen habe.

    Seit dem Wochenende treffen sich Rückversicherer wie Swiss Re , Munich Re und Hannover Rück wie jedes Jahr üblich mit Erstversicherern wie Allianz , Axa oder Generali und Maklern im Fürstentum Monaco, um die Konditionen für die große Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft zum nächsten Jahreswechsel auszuloten.

    Wegen der soliden Kapitalisierung vieler Rückversicherer wachse die Kapazität für Rückversicherungsschutz, berichtete die Hannover Rück. Zugleich nehme die Nachfrage der Erstversicherer weiter zu.

    "Wir gehen davon aus, dass die Rückversicherungspreise weiter auf einem angemessenen Niveau bleiben", sagte Vorstandsmitglied Sven Althoff. In den Vorjahren hatten die Rückversicherer ihre Preise kräftig erhöht. Erstversicherer müssen seither deutlich mehr bezahlen, wenn sie Teile ihrer Risiken auf Rückversicherer übertragen wollen. Schon bei den Vertragserneuerungen seit Anfang 2025 waren die Preise aber wieder etwas gesunken./stw/mis/stk

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
