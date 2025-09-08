Hannover Rück stellt sich auf sinkende Preise ein
- Hannover Rück erwartet leichten Preisrückgang 2026.
- Wettbewerb steigt, Konditionen bleiben attraktiv.
- Nachfrage der Erstversicherer wächst weiter an.
MONTE CARLO (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück stellt sich zum kommenden Jahreswechsel auf einen leichten Preisrückgang im Schaden- und Unfallgeschäft ein. Bei der Vertragserneuerung zum 1. Januar 2026 dürften die Preise für Rückversicherungsschutz insgesamt stabil bleiben oder leicht sinken, teilte der Dax-Konzern am Montag beim jährlichen Branchentreffen in Monte Carlo mit. Die Konditionen blieben für die Hannover Rück weiterhin attraktiv, auch wenn der Wettbewerb zugenommen habe.
Seit dem Wochenende treffen sich Rückversicherer wie Swiss Re , Munich Re und Hannover Rück wie jedes Jahr üblich mit Erstversicherern wie Allianz , Axa oder Generali und Maklern im Fürstentum Monaco, um die Konditionen für die große Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft zum nächsten Jahreswechsel auszuloten.
Wegen der soliden Kapitalisierung vieler Rückversicherer wachse die Kapazität für Rückversicherungsschutz, berichtete die Hannover Rück. Zugleich nehme die Nachfrage der Erstversicherer weiter zu.
"Wir gehen davon aus, dass die Rückversicherungspreise weiter auf einem angemessenen Niveau bleiben", sagte Vorstandsmitglied Sven Althoff. In den Vorjahren hatten die Rückversicherer ihre Preise kräftig erhöht. Erstversicherer müssen seither deutlich mehr bezahlen, wenn sie Teile ihrer Risiken auf Rückversicherer übertragen wollen. Schon bei den Vertragserneuerungen seit Anfang 2025 waren die Preise aber wieder etwas gesunken./stw/mis/stk
Trotz der Schäden durch die Waldbrände in Kalifornien erzielte die Hannover Rück robuste Ergebnisse im ersten Quartal und konnte weiterhin starke Anlagerenditen und ein hochwertiges Rentenportfolio vorweisen.
Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für einen Nettogewinn von 2,4 Milliarden Euro für 2024, was einem Gewinn pro Aktie von 20 Euro entspricht und die laufenden Sonderdividenden unterstützt.
Die Solvabilitätsquote der Hannover Rück ist mit 273 % weiterhin außergewöhnlich stark und liegt damit deutlich über dem Zielwert von 200 %. Dies unterstreicht die finanzielle Widerstandsfähigkeit des Unternehmens.
Während sich die Kapitalerträge aufgrund sinkender Zinsen in der Eurozone abschwächen könnten, dürften das Kerngeschäft der Rückversicherung und das USD-Engagement die anhaltende Rentabilität unterstützen."
"... Schwerpunkt auf Sach- und Unfallversicherungen (ca. 70 % der Rückversicherungseinnahmen im ersten Quartal) sowie Lebens- und Krankenversicherungen (knapp 30 % der gesamten Rückversicherungseinnahmen). Dank einer starken Anlagestrategie und eines erfahrenen Underwriting-Teams konnte der Rückversicherer zuletzt sehr gute Ergebnisse erzielen. Leider war Hannover den Waldbränden in Kalifornien ausgesetzt, was sich negativ auf die diesjährigen Ergebnisse auswirken wird. Der Rückversicherer hält jedoch an seiner Erwartung fest, in diesem Jahr einen Nettogewinn von 2,4 Mrd. EUR zu erwirtschaften."
"Ein Lichtblick in Hannovers Gewinn- und Verlustrechnung sind die ordentlichen Kapitalerträge. Da der Rückversicherer sein Anlageportfolio kontinuierlich investiert und reinvestiert, steigen die durchschnittlichen Renditen langsam an. Dies verhalf Hannover zu einem Kapitalertrag von 637 Mio. EUR – ein Anstieg von rund 15 % gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres. Wie Sie unten sehen können, liegt die durchschnittliche Kapitalrendite derzeit bei rund 3,5 % , und zwar nach Berücksichtigung der investitionsbezogenen Kosten. Die Rendite von 3,5 % im ersten Quartal übertrifft das Jahresziel des Unternehmens, einen ROI von 3,2 % zu erzielen."
"Wie Sie unten sehen können, sind 26 % des Anleihenportfolios in Wertpapiere mit einem AAA-Rating investiert, und etwa 75 % des Anleihenportfolios verfügen über ein Kreditrating von mindestens A."
"Trotz des schwieriger als erwartet ausgefallenen ersten Quartals bestätigt die Hannover Rück, dass sie dank einer niedrigen Schaden-Kosten-Quote von unter 88 % weiterhin mit einem Konzerngewinn von rund 2,4 Mrd. EUR für das Gesamtjahr rechnet. Die Ergebnisprognose geht von einem Gewinn je Aktie von rund 20 EUR aus und sollte dem Unternehmen die Möglichkeit geben, auch weiterhin Sonderdividenden auszuschütten."
"Meine Einschätzung
Die Großschadenereignisse haben das Quartalsergebnis etwas verhagelt, aber das war zu erwarten, da auch die Wettbewerber mit diesen Belastungen zu kämpfen hatten. Dass bei den Erneuerungen keine deutlichen Prämiensteigerungen zu verzeichnen sind, unterstreicht die Erwartung des Managements, dass es sich bei den Großschadenereignissen des 1. Quartals um einmalige Ausreißer handelt; ansonsten wären die Prognosen wohl kaum bestätigt worden.
Grundsätzlich steigt angesichts zunehmender globaler Risiken, wie Naturkatastrophen und Pandemien, der Bedarf an Rückversicherungsschutz, da die Erstversicherer ihre Risiken verteilen wollen und müssen. Durch die breite geografische Aufstellung und das vielfältige Produktportfolio kann die Hannover Rück Risiken streuen und neue Märkte erschließen. Wie die jüngsten Quartalsergebnisse zeigen, können Großschäden durch Naturereignisse dabei die finanzielle Stabilität beeinträchtigen, denn obwohl solche Ereignisse einkalkuliert sind, können außergewöhnlich hohe Schadenssummen die Profitabilität dennoch negativ beeinflussen. Andererseits fließen diese Schadenssummen anschließend in die Kalkulation der Prämien für das nächste Jahr ein und erhöhen dort ggf. das Prämienaufkommen, während Großschadensereignisse eher selten mehrere Jahre in Folge auftreten. Die Hannover Rück hat hier in den letzten Jahren bewiesen, dass sie gut kalkuliert und das belegen die jeweiligen Jahresergebnisse eindrucksvoll.
Insgesamt ist die Hannover Rück aufgrund ihrer starken Marktposition, der diversifizierten Geschäftsstrategie und der Fähigkeit, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen, gut aufgestellt, um zukünftige Herausforderungen zu meistern und Chancen zu nutzen. Als drittgrößter Rückversicherungskonzern der Welt kann sie dabei Größenvorteile realisieren und vergleichsweise stabile Prämieneinnahmen – und Gewinne – generieren. Ein echter Dauerbrenner und inzwischen eine meiner größten Positionen im Depot."