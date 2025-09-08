    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Japans Wirtschaft wächst stärker als zunächst angenommen

    Für Sie zusammengefasst
    • Japans BIP im Frühjahr um 2,2% gestiegen.
    • Erste Schätzung von 1,0% deutlich übertroffen.
    • Konsum und Investitionen stärkten das Wirtschaftswachstum.

    TOKIO (dpa-AFX) - Japans Wirtschaft hat sich im Frühjahr stärker entwickelt als noch Mitte August angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,2 Prozent gestiegen, wie die japanische Regierung am Montag in Tokio auf Basis der zweiten Schätzung mitteilte. Zuvor war nur ein Wachstum um 1,0 Prozent gemeldet worden.

    Die deutliche Korrektur der ersten Schätzung ist für Volkswirte überraschend. Sie hatten damit gerechnet, dass die erste Schätzung bestätigt wird. Vor allem der Konsum und die Investitionen der Unternehmen seien höher ausgefallen als zunächst angenommen. Die Wirtschaft des Landes ist trotz der Herausforderungen wie dem Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten das fünfte Quartal in Folge gewachsen./zb/jkr/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Japans Wirtschaft wächst stärker als zunächst angenommen Japans Wirtschaft hat sich im Frühjahr stärker entwickelt als noch Mitte August angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,2 Prozent gestiegen, wie die …