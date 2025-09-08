Lang anhaltende Stromversorgung

Die sechs Typen - von 50 Ah bis 200 Ah, in vier verschiedenen Größen - der neuen VARTA Lithium-Ionen-Batterien bieten mehr nutzbare Energie und eine längere Lebensdauer bei reduziertem Gewicht und Größe, um elektrische Verbraucher im Wohnmobil oder an Bord zu betreiben. Die verwendeten Lithium-Ionen-Zellen der Klasse A gewährleisten maximale Zuverlässigkeit und Leistung. Im Vergleich zu einer AGM-Blei-Säure-Batterie gleicher Größe und Bauart bieten die neuen Batterien eine Gewichtsersparnis von rund 55 Prozent.

HANNOVER, Deutschland, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- Aktive Freizeitaktivitäten boomen in Europa. Ob es sich um ein Wohnmobil handelt, mit dem man flexibel unterwegs sein kann, oder um das eigene Boot, mit dem man unterwegs ist. Lithium-Ionen-Batterien haben sich mit ihren kurzen Ladezyklen und ihrer langanhaltenden Energieabgabe auf diesem Markt etabliert. VARTA, die führende Marke von Clarios in der EMEA-Region, hat nun ein Lithium-Ionen-Batterieportfolio speziell für tiefzyklische netzunabhängige Freizeitanwendungen wie Wohnmobile und Boote eingeführt. Diese Niederspannungsbatterien ergänzen das Lithium-Ionen-Batterieportfolio von Clarios und bestätigen Clarios als echten Treiber von Energieinnovationen, auch über alle Batterietechnologien hinweg.

Die Batterien können in nur zwei bis drei Stunden vollständig von leer auf voll aufgeladen werden und liefern bis zu doppelt so viel nutzbare Kapazität wie herkömmliche Batterien. Dies wird durch eine 80%ige Entladetiefe (DoD) erreicht, was bedeutet, dass bis zu 80% der Nennkapazität der Batterie während des Betriebs effektiv genutzt werden können.

Die neuen VARTA Lithium-Ionen-Batterien bieten mehrere intelligente Optionen zur Überwachung der verfügbaren Batterieleistung. So gibt es beispielsweise eine Bluetooth-Verbindung zu einer Handy-App zur Überwachung des Batteriestatus und der Leistung. Die App liefert Informationen über den Ladezustand der Batterie, ihren Gesamtzustand, Zyklen und Nutzung, die Innentemperatur, den aktuellen Zustand und Alarme für alle Funktionen des Batteriemanagementsystems. Darüber hinaus ist für die Typen 100 und 150 Ah eine Verbindung zu modernen CI-BUS-Bordmanagementsystemen implementiert, um das Batteriemanagement in das gesamte Energiemanagement von Wohnmobilen zu integrieren.

Das gesamte Portfolio der VARTA Lithium-Ionen-Batterien für Freizeitaktivitäten ist für raue Bedingungen ausgelegt, einschließlich einer Heizfunktion für die Typen 100 und 150 Ah, die Wintercamping oder Marineanwendungen ermöglicht. Alle sechs Varianten können zuverlässig in feuchten Umgebungen betrieben werden. Alle Batterien außer dem Typ 50 Ah entsprechen der Schutzklasse IP67 und sind daher resistent gegen Staub, Schmutz und sogar Wasserstrahlen. Selbst ein vorübergehendes Eintauchen in Wasser bis zu einem Meter Tiefe (für bis zu 30 Minuten) beeinträchtigt ihre Funktionalität nicht. Spezielle Niedrigtemperaturversionen mit Zellheizungstechnologie ermöglichen das Laden bei Kälte und erweitern den Temperaturbereich der Anwendung.

Über Clarios

Clarios ist der weltweit führende Anbieter von fortschrittlichen Niederspannungsbatterietechnologien für die Mobilität und Eigentümer der Marke VARTA im Automobilsektor. Unsere Batterien und intelligenten Lösungen versorgen nahezu jede Art von Fahrzeug und sind in einem von drei Autos auf der Straße zu finden. Mit rund 18.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern bringen wir tiefes Fachwissen zu unseren Aftermarket- und OEM-Partnern und bieten Zuverlässigkeit, Sicherheit und Komfort im Alltag. Wir fühlen uns dem Planeten verpflichtet und setzen uns für nachhaltige Praktiken ein – wir fördern branchenweit die besten Nachhaltigkeitspraktiken. Wir arbeiten daran, sicherzustellen, dass 100% unserer verkauften Produkte recycelbar sind, und recyceln in unserem Netzwerk 8.000 Batterien pro Stunde.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765621/Clarios_VARTA_lithium_ion_battery.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2573556/5493871/Clarios_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/varta-lithium-ionen-batterie-fur-freizeitanwendungen-lang-anhaltende-stromversorgung-302547852.html