Alibaba investiert 100 Millionen US-Dollar in chinesisches Roboter Start-up

Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba hat seine Cloud-Tochter genutzt, um ein starkes Signal im Zukunftsmarkt Robotik zu setzen. Das Unternehmen führte eine Finanzierungsrunde in Höhe von rund 100 Millionen US-Dollar für das junge Startup X Square Robot an, das humanoide Roboter entwickelt. Damit wächst das Gesamtinvestment in das erst 2023 gegründete Unternehmen auf etwa 280 Millionen US-Dollar.

X Square Robot, mit Sitz in Shenzhen, hat seit seiner Gründung im Dezember 2023 bereits acht Finanzierungsrunden abgeschlossen – ein bemerkenswertes Tempo selbst in der dynamischen chinesischen Tech-Szene. Neben Alibaba beteiligten sich auch Investoren wie HongShan (ehemals Sequoia Capital China), Meituan, Legend Star, Legend Capital und INCE Capital an der jüngsten Runde. Über die Bewertung des Startups wurden keine Angaben gemacht.

"Wir brauchen Roboter, die komplexe Aufgaben autonom erledigen können", erklärte COO Yang Qian. Jahrzehntelang sei Robotik vor allem auf einfache Bewegungen wie das Greifen von Objekten beschränkt gewesen. Erst die Integration von generativer KI ermögliche den entscheidenden Sprung zu vielseitig einsetzbaren Maschinen.

Der Wettlauf um "Embodied AI"

Ein zentrales Projekt des Unternehmens ist das neue Open-Source-Modell "Wall-OSS", das als Grundlage für sogenannte "Embodied AI" dienen soll – also künstliche Intelligenz, die direkt mit Hardware interagiert. X Square Robot spricht von der "ersten Open-Source-Plattform dieser Art" für humanoide Robotik. Die Vision: Roboter, die in den kommenden fünf Jahren als "digitale Butler" in Haushalten zum Einsatz kommen.

Ob diese Prognose realistisch ist, bleibt offen. Yang räumte selbst ein, dass die Robotik-KI noch deutlich hinter den Fortschritten in Chatbots oder Code-Generatoren zurückliegt. Frühestens in zwölf Monaten sei ein Leistungsniveau vergleichbar mit ChatGPT 3.5 denkbar.

Hardware made in China – mit Abhängigkeit von Nvidia

Für die Rechenleistung setzt X Square Robot derzeit auf Chips von Nvidia. Andere Komponenten wie Steuerungseinheiten basieren jedoch auf günstigeren Automobilchips, die auch innerhalb Chinas verfügbar sind – ein Vorteil angesichts geopolitischer Spannungen und Exportkontrollen.

Produktneuheit: Quanta X2

Parallel zur Finanzierung präsentierte das Startup den "Quanta X2", einen humanoiden Roboter, der sich unter anderem mit Mop-Köpfen für eine 360-Grad-Reinigung ausstatten lässt. Seine Hände sind in der Lage, feine Druckunterschiede wahrzunehmen – ein Schritt in Richtung menschenähnlicher Sensibilität.

Aktuell richtet sich das Angebot nicht an Endverbraucher. Laut der Plattform Humanoid Guide kostet ein humanoider Roboter des Unternehmens etwa 80.000 US-Dollar. Zum Vergleich: Konkurrent Unitree bietet ein Modell bereits für rund 16.000 US-Dollar an – allerdings mit unklarer Funktionsvielfalt.

IPO-Pläne und internationale Expansion

COO Yang kündigte an, dass X Square Robot bereits ab nächstem Jahr eine Börsennotierung anstrebt, ohne jedoch einen Handelsplatz zu nennen. Erste Umsätze erzielt das Unternehmen mit Verkäufen an Schulen, Hotels und Pflegeeinrichtungen. Gespräche mit Kunden in Japan und Singapur laufen bereits.

Für den Eintritt in den Massenmarkt müssten die Preise jedoch auf etwa 10.000 US-Dollar sinken, so Yang. Dies sei durch günstigere Hardware in drei bis fünf Jahren realistisch.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

