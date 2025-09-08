UBS stuft BOEING CO auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im August seien die Flüge des Großraum-Frachtflugzeugs Dreamlifter nach dem starken Juli abgeflaut, schrieb Gavin Parsons am Freitagabend nach Auswertung der Daten. Die Anzahl der Flüge des Frachters korreliert eng mit den Produktionszahlen des Langstrecken-Verkehrsflugzeugs 787, da Boeing im Dreamliner wichtige Teile dafür transportiere./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 20:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 195,0EUR auf Tradegate (08. September 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Gavin Parsons

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 280

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



