UBS stuft BOEING CO auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im August seien die Flüge des Großraum-Frachtflugzeugs Dreamlifter nach dem starken Juli abgeflaut, schrieb Gavin Parsons am Freitagabend nach Auswertung der Daten. Die Anzahl der Flüge des Frachters korreliert eng mit den Produktionszahlen des Langstrecken-Verkehrsflugzeugs 787, da Boeing im Dreamliner wichtige Teile dafür transportiere./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 20:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 20:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 195,0EUR auf Tradegate (08. September 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Gavin Parsons
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gavin Parsons
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte