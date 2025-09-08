JPMORGAN stuft Allianz SE auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 350 auf 360 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran Hossain veranschlagte für den Versicherer eine zyklen-übergreifende Rendite auf das eingesetzte Kapital von 15 Prozent. Die darauf fußende Bewertung adjustierte der Experte am Freitag um ausstehende Dividenden und Aktienrückkäufe. Hieraus resultiere ein neues, etwas höheres Kursziel mit einem Bewertungszeitraum von April 2027./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 352,9EUR auf Tradegate (08. September 2025, 08:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
