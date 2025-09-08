    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Allianz SE auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 350 auf 360 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran Hossain veranschlagte für den Versicherer eine zyklen-übergreifende Rendite auf das eingesetzte Kapital von 15 Prozent. Die darauf fußende Bewertung adjustierte der Experte am Freitag um ausstehende Dividenden und Aktienrückkäufe. Hieraus resultiere ein neues, etwas höheres Kursziel mit einem Bewertungszeitraum von April 2027./bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:21 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 09:21 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 352,9EUR auf Tradegate (08. September 2025, 08:12 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Kamran M Hossain
    Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 360
    Kursziel alt: 350
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 360,00, was eine Steigerung von +2,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Allianz SE auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 350 auf 360 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran Hossain veranschlagte für den Versicherer eine zyklen-übergreifende Rendite auf das eingesetzte Kapital von …