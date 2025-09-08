JPMORGAN stuft Knorr-Bremse auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Neutral" belassen. Das Management sei zunächst vorsichtig für den US-Frachtmarkt, sehe aber zunehmende Dynamik in anderen Bereichen - auch dem Lkw-Ersatzteilgeschäft, schrieb Akash Gupta in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef. Mit Blick auf das Margenziel für 2026 liege der Bremsenhersteller im Plan./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 16:29 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 85,85EUR auf Tradegate (08. September 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.