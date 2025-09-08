Ölpreis vor langer Talfahrt auf 50 US-Dollar und tiefer, sagen Experten

Am Sonntag beschlossen die OPEC-Länder, ab Oktober weitere 137.000 Barrel täglich auf den Markt zu bringen. Auch wenn das Plus deutlich kleiner ist als in den Vormonaten, wächst die Sorge vor einem Angebotsüberschuss. Die Konsequenzen könnten drastisch sein.

Der Ölmarkt steht vor einer heiklen Phase. Nach massiven Förderkürzungen in den vergangenen Jahren kehrt OPEC+ zunehmend zur Strategie der Marktanteile zurück. Seit April hat das Kartell die Produktion schrittweise um 2,2 Millionen Barrel pro Tag erhöht – ein Jahr früher als ursprünglich geplant.

Mit den Maßnahmen wollen OPEC-Länder wie Saudi-Arabien, die sehr günstig produzieren können, Anbieter mit höheren Förderkosten aus dem Markt kegeln – wie beispielsweise die US-Schieferölproduzenten. Für viele ihrer Projekte sind schon die aktuellen Preise kritisch, wenn sie aber noch weiter fallen, könnte einige der US-Anbieter insolvent gehen. Denn um rentabel zu sein, benötigen sie einen Ölpreis von mindestens 45 US-Dollar, manche sogar von 65 US-Dollar pro Barrel oder noch höher.

Sollten Schieferölproduzenten vom Markt gedrängt werden, könnte dies mittelfristig zwar wieder für eine Angebotsverknappung sorgen. Die Kosten für eine erneute Aufnahme der Produktion sind allerdings sehr hoch, sodass sie nicht einfach wieder einsteigen könnten.

Kurzfristig aber spricht vieles für sinkende Preise. Die Internationale Energieagentur erwartet für 2026 ein Rekordüberangebot, getrieben von schwächerer Nachfrage in China und steigender Produktion in den USA, Kanada, Brasilien und Guyana.

Goldman Sachs belässt seine Prognose für 2025 zwar unverändert, sieht den Brent-Preis 2026 aber bei durchschnittlich 56 US-Dollar, WTI sogar nur noch knapp über der Marke von 50 US-Dollar, zeitweise womöglich auch darunter. Fereidun Fesharaki, Gründer von FGE NexantECA, rechnet damit, dass der Ölpreis in den kommenden Monaten deutlich nachgeben könnte. "Unter 60 US-Dollar im ersten Quartal 2026 ist wahrscheinlich, mittlere 50er sind definitiv möglich", sagte er gegenüber Bloomberg.

Kurzfristig zeigt sich der Markt noch robust. Brent verteuerte sich am Montag um 1,2 Prozent auf 66,30 US-Dollar je Barrel, WTI stieg auf 62,62 US-Dollar. Analysten erklären das mit der nur moderaten Förderausweitung sowie geopolitischen Faktoren: Nach einem russischen Luftangriff auf Kiew wird mit neuen US-Sanktionen gegen Moskau gerechnet, die russische Ölexporte zusätzlich drosseln könnten.

Dennoch überwiegen die Abwärtsrisiken. Denn für Saudi-Arabien und seine OPEC+-Partner ist die Strategie klar: Lieber mehr Volumen verkaufen, auch wenn die Preise sinken. Unterstützung bekommen sie dabei von US-Präsident Donald Trump, der niedrigere Ölpreise im Kampf gegen die Inflation begrüßt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion