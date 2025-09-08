    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    RWE bringt Amprion-Anteil in Gemeinschaftunternehmen ein - Milliardenzahlung

    Für Sie zusammengefasst
    • RWE verkauft 25,1% an Amprion an Apollo für 3,2 Mrd.
    • Gemeinschaftsunternehmen erhält operative Kontrolle von RWE.
    • Transaktion soll bis Q4 2025 abgeschlossen sein.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE bringt seinen 25,1-prozentigen Anteil am Übertragungsnetzbetreiber Amprion in ein neu gegründetes Gemeinschaftsunternehmen mit der Beteiligungsgesellschaft Apollo ein. Im Rahmen der Vereinbarung zahle Apollo 3,2 Milliarden Euro an RWE, teilte der Dax-Konzern am Montag mit. RWE, das die operative Kontrolle über das Gemeinschaftsunternehmen haben werde, erhalte die Mittel im Voraus. Sie sollen in den kapitalintensiven Netzausbau fließen. Der Abschluss der Transaktion wird den Angaben zufolge für das vierte Quartal 2025 erwartet. Die RWE-Aktien legten am Morgen vorbörslich um 0,8 Prozent zu und damit mehr als der Dax.

    Amprion ist in Deutschland einer von vier Übertragungsnetzbetreibern für große Stromtrassen. RWE hält 25,1 Prozent, der Rest gehört der Beteiligungsgesellschaft M31, zu der unter anderem Pensionskassen und Versicherer wie Talanx und Swiss Life gehören. Wegen des hohen Kapitalbedarfs für den Netzausbau in Deutschland hatte RWE schon seit längerem versucht, seine Minderheitsbeteiligung an Amprion zu verkaufen./mis/stk

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
