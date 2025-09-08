    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnel AktievorwärtsNachrichten zu Enel
    BERNSTEIN RESEARCH stuft ENEL auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Outperform" belassen. Die europäischen Versorgerwerte seien im ersten Halbjahr als relative Gewinner aus der Suche nach defensiven Aktien hervorgegangen, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Allerdings habe sich auch das fundamentale Bild für den Sektor deutlich verbessert. Für das zweite Halbjahr sieht die Expertin weiteres Aufwärtspotenzial und nannte RWE, National Grid, Redeia, SSE, Veolia, United Utilities, EDPR sowie Terna als ihre "Top Picks"./edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 16:35 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 04:45 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 7,865EUR auf Tradegate (08. September 2025, 08:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Deepa Venkateswaran
    Analysiertes Unternehmen: ENEL
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 8,50
    Kursziel alt: 8,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
