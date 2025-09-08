ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Grand City Properties auf 'Buy' - Ziel 14 Euro
- Jefferies hebt Kursziel für Grand City auf 14 Euro.
- Einstufung von "Hold" auf "Buy" angehoben.
- Robuste Nachfrage stützt Mieten und Bewertungen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Grand City Properties von 12 auf 14 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der europäische Wohnimmobiliensektor sei nach turbulenten Jahren an einem entscheidenden Punkt und verdiene einen frischen Blick, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Robuste Nachfrage treffe auf geringes Angebot, was die Mieten stützen und die Immobilienbewertungen stärken sollte. Die Aktienbewertungen lägen derweil klar unter dem historischen Zehn-Jahres-Schnitt. Nach bislang relativ schwachem Jahresverlauf empfiehlt der Experte Vonovia und Grand City zum Kauf./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 13:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 11:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Grand City Properties Aktie
Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 11,22 auf Tradegate (08. September 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Grand City Properties Aktie um +2,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Grand City Properties bezifferte sich zuletzt auf 1,99 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -2,31 %/+33,21 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 14 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Grand City Properties - A1JXCV - LU0775917882
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Grand City Properties. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bin gespannt ob wieder 75% des FFO1 oder was ich für wahrscheinlich halte der AFFO ausgeschüttet wird Der AFFO ist ungefähr 50% des FFO1.
Es soll für 2025 wieder Dividende wenn es keine negativen Events gäbe.
Man habe über das Vehikel TAC, das gemeinsam mit AT und Investoren betrieben wird, 60 Mio € in distresste Assets im Raum London investiert zu Multiple 13. Die Verkäufer waren in Problemen wegen der Anschlussfinanzierung. Diese Wohnungen waren fast komplett vermietet.
Plan ist bei diesen Assets die unterlassenen Investitionen nachzuholen ca 6 Mio €.
Nach 2 Jahren steigen dir Mieten auf 5 Mio und der Wert wird auf ca 95 Mio hochgeschrieben.
Danach kommt die normale Phase mit 5,5% Miete, regelmäßige Erhöhungen und ca 4-5% Zuschreibungen.
Das finden solcher Opportunitåten ist begrenzt darum suche man überall in Europa und sogar in Nordamerika.
Insgesamt wolle man etwas ein Drittel der Investitionen im Ausland haben.
Ich denke dass dazu 950 Mio investiert werden müssen über 4 - 5 Jahre angefangen im letzten Quartal. Es wird zusätzlich etwa 100 Mio Investitionen kosten und 450 Mio Zuschreibungen über 6 - 7 Jahre.
Die Analysten stellten hierzu immer wieder Fragen und zeigten Unverständnis.
Ich denke das ist eine geniale Idee. Das Management muss sich dabei ständig beweisen.
Mir reicht's um investiert zu bleiben.
Eigentlich sollte es schnell zu den 15€ von TAG gehen die gleichviel Aktien haben und nur ca 20€ NTA gegen 25,20€ bei GCP.