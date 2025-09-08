    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGrand City Properties AktievorwärtsNachrichten zu Grand City Properties

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Grand City Properties auf 'Buy' - Ziel 14 Euro

    • Jefferies hebt Kursziel für Grand City auf 14 Euro.
    • Einstufung von "Hold" auf "Buy" angehoben.
    • Robuste Nachfrage stützt Mieten und Bewertungen.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Grand City Properties von 12 auf 14 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der europäische Wohnimmobiliensektor sei nach turbulenten Jahren an einem entscheidenden Punkt und verdiene einen frischen Blick, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Robuste Nachfrage treffe auf geringes Angebot, was die Mieten stützen und die Immobilienbewertungen stärken sollte. Die Aktienbewertungen lägen derweil klar unter dem historischen Zehn-Jahres-Schnitt. Nach bislang relativ schwachem Jahresverlauf empfiehlt der Experte Vonovia und Grand City zum Kauf./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 13:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 11:00 / ET

    Grand City Properties

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Grand City Properties Aktie

    Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 11,22 auf Tradegate (08. September 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Grand City Properties Aktie um +2,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Grand City Properties bezifferte sich zuletzt auf 1,99 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -2,31 %/+33,21 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 14 Euro


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
