Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 29-2025

Geschätzte Leserschaft,

Gold 3.565$ und Silber 41,35 $ während ich diese Zeilen schreibe. Wir haben es lange prognostiziert und nun geht der Bullenmarkt richtig los. Es mag Rücksetzer geben aber der Weg ist frei für Silber auf 63$ und für Gold auf +6.000 $ in den nächsten 2-3 Jahren. Kann auch schneller gehen! Wer es noch nicht hat sollte zulangen. Wer es hat gute Flasche Rotwein aufmachen und sich über die Gewinne und was noch kommt freuen.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Jochen Staiger und das SRC-Team

Aktie der Woche

Millennial Potash erhält 3 Millionen US$ Entwicklungsfinanzierung und Rückenwind vom US-Innenministerium

Millennial Potash gab bekannt, dass das US-Innenministerium Kaliumkarbonat in seinen Entwurf einer Liste kritischer Mineralien für 2025 aufgenommen hat. Diese Aufnahme in den Entwurf erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die US-amerikanische International Development Finance Corporation 3 Millionen US-Dollar für die Projektentwicklungsfinanzierung des Kaliumkarbonat-Projekts Banio von Millennial in Gabun bereitstellt und damit dessen strategische Rolle für die potenzielle Stärkung der Ernährungssicherheit und der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette der USA anerkennt.

News: USA schlagen vor, Kaliumkarbonat zur Liste der kritischen Mineralien hinzuzufügen, während US-DFC das Projekt Banio in Gabun unterstützt

Unternehmensnews

Arizona Sonoran Copper schließt weitläufiges Bohrprogramm ab und startet Infill-Bohrprogramm

Arizona Sonoran Copper gab den Abschluss des Bohrprogramms für die vorläufige Machbarkeitsstudie bekannt und rechnet damit, dass ein weiteres Bohrprogramm für die endgültige Machbarkeitsstudie Anfang 2026 abgeschlossen sein wird.

News: Arizona Sonoran schließt PFS-Bohrungen ab und beginnt mit dem DFS-Infill-Bohrprogramm

Hannan Metals stößt auf neue Goldvererzung

Auf Honda Creek wurde eine bedeutende 2 x 0,8 Kilometer große Zone mit Goldanomalien entdeckt, wobei Gesteinsproben bis zu 0,92 g/t Gold und Bodenproben bis zu 0,70 g/t Gold beinhalteten, was eine bedeutende Erweiterung der bekannten mineralisierten Fläche über Previsto Central hinaus darstellt.

News: Hannan Metals erweitert die Fläche des Goldvorkommens Previsto um 2,1 km

Meridian Mining gibt wichtige Updates

Meridian Mining verkündete unter anderem den Abschluss des Bohrprogramms für die endgültige Machbarkeitsstudie sowie den Abschluss der Eigentumsübertragung durch die Agência Nacional de Mineração für die Projekte Cabaçal und Santa Helena an Rio Cabaçal Mineração Ltda.

News: Meridian legt Unternehmens- und Cabaçal-Update vor

Sibanye-Stillwater verzeichnet im ersten Halbjahr einen Vorsteuergewinn

Sibanye-Stillwater erreichte in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2025 einen Gewinn vor Steuern von 5,4 Milliarden Rand (292 Millionen US$), 19-mal höher als im ersten Halbjahr 2024.

News: Sibanye-Stillwater legt Ergebnisse für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr in Kurzform vor

Southern Cross Gold erweitert Goldsystem mit spektakulären Goldgraden

Wie das Unternehmen berichtete, konnte man das Goldsystem Golden Dyke auf eine Tiefe von 560 Metern erweitern und dabei mehrere außergewöhnliche Goldgehalte, darunter 164,3 g/t Gold auf 0,5 Metern, verzeichnen.

News: Southern Cross Gold erweitert Golden Dyke-Mineralisierung mit mehreren Hochgradigen Abschnitten nach Westen und in die Tiefe

Uranium Energy gründet Tochterfirma zur Evaluierung der Etablierung einer Uranraffinerie und -Umwandlungsanlage

Das Unternehmen gab vor wenigen Tagen die Gründung der United States Uranium Refining & Conversion Corp. bekannt, die die Machbarkeit der Entwicklung einer neuen hochmodernen amerikanischen Uranraffinerie und -Umwandlungsanlage untersuchen soll.

News: Uranium Energy Corp gründet United States Uranium Refining & Conversion Corp, um die Sicherheit der amerikanischen Kernbrennstoffversorgung und die Vorherrschaft im Energiebereich zu fördern

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

