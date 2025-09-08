Creative Tech Textile / Hans Global bringt eine von der Natur inspirierte Faserinnovation zur Première Vision Paris 2025

PARIS, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- Creative Tech Textile / Hans Global, ein führender Innovator im Bereich nachhaltiger Fasern, ist stolz darauf, seine neuesten Innovationen im Bereich naturnaher Textilien auf der Première Vision Paris vom 16. bis 18. September 2025, am Stand 6S29 als SEAWOOL, im Messezentrum Paris-Nord Villepinte, Frankreich, zu präsentieren. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Seawool, die charakteristische Ökofaser des Unternehmens, die aus recycelten Austernschalen und Meereskunststoffen hergestellt wird, und Smawarm, ein aus Seawool hergestelltes Wärmedämmmaterial der nächsten Generation.

"Wir bei Creative Tech Textile / Hans Global glauben, dass die Zukunft der Modeinnovation in der Natur liegt, wo Nachhaltigkeit und Leistung Hand in Hand gehen. Die Präsentation unserer Innovationen auf der Première Vision Paris ermöglicht es uns, mit globalen Partnern in Kontakt zu treten, die unsere Vision für eine verantwortungsvollere und zukunftsorientierte Textilindustrie teilen", so Eddie Wang, Gründer und CEO von Creative Tech Textile / Hans Global.

Seawool: A Revolutionäre Innovation in der Kreislaufmode, inspiriert von der Natur

Seawool ist eine bahnbrechende Textilinnovation, die aus recycelten Austernschalen und Kunststoffen aus dem Meer hergestellt wird. Sie verwandelt Meeresabfälle in Hochleistungsfasern und ehrt gleichzeitig Taiwans Tradition der Austernzucht. Aus nur 1 % der weltweit jährlich anfallenden Muschelabfälle können bis zu 900 Tonnen Seawool-Fasern gewonnen werden, was das enorme Potenzial des Materials zur Unterstützung einer Kreislaufwirtschaft und zur Verringerung der Umweltbelastung verdeutlicht. Allein im Jahr 2023 hat das Unternehmen 100 Tonnen Austernschalen und 300 Tonnen Post-Consumer-Kunststoffabfälle erfolgreich wiederverwertet.

Über die Nachhaltigkeit hinaus bietet Seawool mit seiner Merinomischung außergewöhnliche Funktionalität:

Natürlich antibakteriell und geruchshemmend

Wärmeregulierend und weich im Griff

Komfort und Gefühl von Wolle mit zusätzlichen Leistungsvorteilen

Kann in der Maschine gewaschen werden, so dass keine giftige chemische Reinigung erforderlich ist.

Die bahnbrechende Wirkung von Seawool hat weltweite Anerkennung gefunden, unter anderem durch prestigeträchtige Auszeichnungen wie den Red Dot Award. Sein kohlenstoffarmer, wassersparender Produktionsprozess setzt neue Maßstäbe für eine nachhaltige Textilherstellung. Durch die Verbindung von natürlicher Inspiration und technologischem Fortschritt stellt sich Seawool nicht nur den drängenden Umweltproblemen, sondern gestaltet auch die Zukunft einer verantwortungsvollen Mode neu.