Bessent warnt vor Folgen des Trump-Zoll-Urteils

"Wir müssten etwa die Hälfte der Zölle zurückzahlen, was für das Finanzministerium katastrophal wäre", erklärte Bessent. "Aber wenn der Supreme Court so entscheidet, müssten wir es tun."

US-Finanzminister Scott Bessent hat am Sonntag vor schwerwiegenden Folgen für den Bundeshaushalt gewarnt, sollte der Oberste Gerichtshof die umstrittenen Zölle von US-Präsident Donald Trump für rechtswidrig erklären. Bessent sagt, er sei "zuversichtlich", dass die Tarifpolitik am Ende Bestand haben werde. Zugleich räumte er jedoch ein, dass die Regierung im Falle einer Niederlage verpflichtet wäre, einen erheblichen Teil der bereits eingezogenen Zolleinnahmen zurückzuerstatten.

Bis zu eine Billion US-Dollar auf dem Spiel

Die Trump-Regierung hat das Oberste Gericht vergangene Woche um ein beschleunigtes Verfahren gebeten, nachdem ein Bundesberufungsgericht die meisten Zölle für illegal erklärt hatte. Eine endgültige Entscheidung könnte sich jedoch bis in den Sommer 2026 hinziehen.

Nach Berechnungen des Finanzministeriums könnten bis dahin zwischen 750 Milliarden und eine Billion US-Dollar an Zolleinnahmen aufgelaufen sein. Eine Rückabwicklung in dieser Größenordnung würde nach Einschätzung von Bessent "massive Marktverwerfungen" auslösen und gleichzeitig Unternehmen, die Zölle gezahlt haben, eine historische Rückerstattung bescheren.

Gericht kippt "Reziprozitätszölle"

Das US Court of Appeals for the Federal Circuit hatte bereits im vergangenen Monat entschieden, dass Trump seine präsidialen Kompetenzen überschritten habe, als er sogenannte "reziproke Zölle" nahezu weltweit verhängte. Das Gericht setzte die Wirkung seines Urteils bis zum 14. Oktober aus, um der Regierung Zeit für eine Berufung beim Supreme Court zu geben.

Trumps Team beantragte, dass die Richter bereits im November mündliche Anhörungen abhalten und rasch über die Rechtmäßigkeit der Zölle entscheiden. Ohne das Eingreifen des Gerichts würden die Abgaben fast 70 Prozent aller US-Warenimporte betreffen – mit weitreichenden Folgen für die amerikanische Wirtschaft.

Regierung prüft Notfall-Optionen

Trotz seiner optimistischen Prognose deutete Bessent an, dass das Weiße Haus Notfallpläne vorbereitet. Insbesondere könne die Regierung auf Section 232 des Trade Expansion Act von 1962 zurückgreifen, die Importbeschränkungen im Namen der nationalen Sicherheit erlaubt. Schon im August hatte die Trump-Administration auf dieser Basis ihre 50-Prozent-Zölle auf Stahl und Aluminium auf über 400 weitere Produktkategorien ausgeweitet. Auch Drohungen mit Sonderabgaben auf Halbleiter und Arzneimittel stehen im Raum.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

