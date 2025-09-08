Apex Critical Metals beruft Alex Knox, P.Geo, als Gründungsmitglied seines Technical Advisory Board

Vancouver, British Columbia – 8. September 2025 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9) („Apex“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung kritischer und strategischer Metalle fokussiert hat, freut sich, die Einrichtung seines Technical Advisory Board (TAB) bekannt zu geben, und heißt dessen erstes Mitglied, Alex Knox, P.Geo, willkommen.

Das Technical Advisory Board wird strategische Beratung und technische Expertise bereitstellen, um die Weiterentwicklung des wachsenden Portfolios des Unternehmens von Projekten mit hohem Potenzial zu unterstützen.

Alex Knox, P.Geo., ist ein in Calgary, Alberta, ansässiger Geologe mit über fünfzig Jahren Erfahrung in der Mineralexploration. Er verfügt über beispielloses Know-how in Bezug auf Seltenerdmetalle (REE), Niob und andere kritische Metalle. Seine herausragende Karriere umfasst Schlüsselpositionen in großen Unternehmen wie Unocal Canada Ltd. und Molycorp, wo er einen Beitrag zu bedeutenden Entdeckungen und Entwicklungen in den Bereichen Industriemineralien, Uran und Basismetalle leistete. Als unabhängiger Berater über AWK Geological Consulting Ltd. hat Herr Knox maßgeblich zur Weiterentwicklung von REE-Projekten in Kanada, den Vereinigten Staaten und Südamerika beigetragen, wobei sein besonderer Schwerpunkt auf in Karbonatit lagernden Systemen liegt, die dafür bekannt sind, dass in ihnen potenziell wirtschaftlich tragfähige REE- und Niob-Lagerstätten gelagert sind.

„Die Berufung von Alex ist ein wichtiger Meilenstein für Apex, da wir ein erstklassiges Beratungsteam aufbauen, um unsere Explorations- und Erschließungsbemühungen voranzubringen“, sagte Sean Charland, CEO von Apex. „Sein Wissen im Bereich REE-Exploration sowie seine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Evaluierung komplexer geologischer Gegebenheiten werden für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unser wachsendes Portfolio von in Karbonatit lagernden REE- und Niob-Projekten in Nordamerika bewerten.“

Angesichts seines Fachwissens im Bereich REE-Exploration, welches Feldprogramme, mineralogische Bewertungen und Ressourcenevaluierung umfasst, wird Herr Knox eine zentrale Rolle bei der technischen Evaluierung und strategischen Planung für die in Karbonatit lagernden Projekte von Apex spielen.