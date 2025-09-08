    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax steigt - In Paris droht Sturz der Regierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet mit 0,7% Plus auf 23.770 Punkte.
    • Unsicherheit durch Vertrauensfrage in Frankreich.
    • MDax und EuroStoxx 50 ebenfalls im Plus.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei zuletzt schwachen Börsenwochen ist der deutsche Aktienmarkt am Montag mit moderaten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Dax legte in den ersten Handelsminuten um 0,7 Prozent auf 23.770 Zähler zu.

    Ob die Gewinne bis zum Handelsschluss halten, ist allerdings fraglich. Denn am Nachmittag stellt Frankreichs Premierminister François Bayrou in der Nationalversammlung die Vertrauensfrage. Seine Regierung droht zu stürzen. Das hoch verschuldete Land muss den Gürtel enger schnallen, es gibt jedoch keine Einigkeit über den Sparkurs.

    Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann zum Wochenstart 0,9 Prozent auf 30.277 Zähler. Für den EuroStoxx 50 , den Leitindex der Eurozone, ging es um 0,5 Prozent nach oben./bek/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
