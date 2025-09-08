Dax steigt - In Paris droht Sturz der Regierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei zuletzt schwachen Börsenwochen ist der deutsche Aktienmarkt am Montag mit moderaten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Dax legte in den ersten Handelsminuten um 0,7 Prozent auf 23.770 Zähler zu.

Ob die Gewinne bis zum Handelsschluss halten, ist allerdings fraglich. Denn am Nachmittag stellt Frankreichs Premierminister François Bayrou in der Nationalversammlung die Vertrauensfrage. Seine Regierung droht zu stürzen. Das hoch verschuldete Land muss den Gürtel enger schnallen, es gibt jedoch keine Einigkeit über den Sparkurs.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann zum Wochenstart 0,9 Prozent auf 30.277 Zähler. Für den EuroStoxx 50 , den Leitindex der Eurozone, ging es um 0,5 Prozent nach oben./bek/stk



