Vanguard Mining erhält 100 % der Anteile am Lithium-Salar-Projekt Pocitos 1 in Argentinien zurück und stärkt damit sein Portfolio angesichts steigender Lithiumpreise und M&A-Aktivitäten in diesem Sektor

Vancouver, BC – 8. September 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. („Vanguard“ oder das „Unternehmen“) (CSE: UUU | OTCID: UUUFF | Frankfurt: SL5) ) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Vereinbarung mit American Salars Lithium Inc. („American Salars“) über den Verkauf sämtlicher Anteile des Unternehmens am Lithium-Salar-Projekt Pocitos 1 („Pocitos 1“), einem 800 Hektar großen Lithium-Sole-Konzessionsgebiet in der Nähe der Stadt Pocitos in der argentinischen Provinz Salta, aus wichtigem Grund offiziell gekündigt hat.

Die ursprünglich am 17. Juni 2024 angekündigte Vereinbarung mit American Salars sah den Verkauf der gesamten Beteiligung von Vanguard an Pocitos 1 vor. Zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte American Salars in seiner Pressemeldung vom 17. Juni 2024[i] eine vermutete Lithiumkarbonatäquivalent-(„LCE“)-Mineralressourcenschätzung, die das Explorationspotenzial des Projekts innerhalb des ertragreichen Lithium-Sole-Gebiets in der Provinz Salta unterstrich.

Die Vereinbarung wurde aus wichtigem Grund gekündigt, nachdem American Salars es versäumt hatte, die gemäß Gesetz Nr. 8419 vorgeschriebenen Zahlungen an die Bergbaugerichte und die Finanzdirektion des Bergbau- und Energieministeriums von Salta zu leisten, und auch andere Verpflichtungen gegenüber bestimmten Projektgläubigern nicht erfüllt hatte. Infolgedessen hat Vanguard 100 % der Eigentumsrechte an Pocitos 1 zurückerhalten und bewahrt damit das Explorationspotenzial und den langfristigen Wert für die Aktionäre des Unternehmens.

David Greenway, President und CEO von Vanguard Mining, sagt dazu: „Mit der Wiedererlangung der vollständigen Kontrolle über Pocitos 1 schützen wir nicht nur die Interessen der Aktionäre, sondern erhalten auch unsere Beteiligung an einem Lithiumprojekt mit anerkanntem Potenzial in einem der aktivsten Solegebiete Argentiniens aufrecht. Dies bekräftigt den disziplinierten Ansatz von Vanguard beim Portfoliomanagement und stellt sicher, dass der bei Pocitos 1 generierte Wert unseren Stakeholdern erhalten bleibt. Wir bleiben unserer Strategie treu, die auf den Ausbau unserer Kern-Uran- und Goldprojekte, einschließlich des Uranprojekts Yuty Prometeo im Südosten Paraguays und des Goldprojekts Brussels Creek in British Columbia, ausgerichtet ist und bewahren ein ausgewähltes Lithiumengagement im Rahmen eines ausgewogenen Ansatzes für Rohstoffe, die die globale Energiewende vorantreiben.“

Das Hauptaugenmerk von Vanguard ist in Zukunft weiterhin konsequent auf den Ausbau seines Kernportfolios an Uran- und Goldprojekten in Nord- und Südamerika gerichtet; das Unternehmen erhält aber durch Assets wie Pocitos 1 nach wie vor ein ausgewähltes Lithiumengagement aufrecht. Die Explorationsstrategie des Unternehmens zielt auf ein Engagement in Rohstoffen ab, die für die globale Energiesicherheit und die Energiewende von zentraler Bedeutung sind; zugleich will es sein Kapital gezielt bei Projekten einsetzen, die das größte Renditepotenzial für die Aktionäre bieten.

Der Lithiumkarbonatpreis in China liegt nach Angaben von Trading Economics derzeit bei rund 78.720 CNY pro Tonne (10.957 US$/Tonne). Der Preis hatte sich im vergangenen Monat um mehr als 25 % erholt, nachdem er Anfang 2025 mit weniger als 60.000 CNY pro Tonne (8.350 US$ /Tonne) ein Mehrjahrestief erreicht hatte. Obwohl der Preis immer noch deutlich unter dem Allzeithoch liegt, das während der Versorgungskrise im Jahr 2022 erreicht wurde, unterstreicht der jüngste Anstieg die erneute Nachfragedynamik im Lithiumsektor und festigt die Rolle des Rohstoffs als Eckpfeiler der globalen Energiewende.

Über die Lithium-Sole-Lagerstätte Pocitos 1

Das Lithium-Sole-Projekt Pocitos 1 („Pocitos 1“) befindet sich in der lithiumreichen Region Puna im Nordwesten Argentiniens, einem weltweit bedeutenden Lithiumgebiet, dessen Salare mehr als 50 % der weltweiten Lithium-Sole-Ressourcen ausmachen. Im Jahr 2023 hat die Firma WSP Australia eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung („MRE“) durchgeführt, die unter Berücksichtigung der Daten aus Pocitos 1 und dem angrenzenden Block Pocitos 2 eine vermutete Ressource von 140 Millionen m3 Lithiumsole mit einem Gehalt von 101 mg/l, also 143.000 Tonnen Lithiummetall, enthielt, was 760.000 Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent („LCE“) entspricht.

Bislang erfolgten alle Bohrungen auf dem zu 100 % im Besitz von Vanguard befindlichen Block Pocitos 1.

Pocitos 1 liegt etwa 10 Kilometer von der Stadt Pocitos entfernt, wo Infrastruktureinrichtungen wie Erdgas, Strom und Unterkünfte zur Verfügung stehen. Pocitos 1 erstreckt sich über 800 Hektar; ganzjähriger Zugang besteht über den Straßenweg. Bislang wurden mehr als 2,5 Millionen US$ in die Exploration investiert, die Oberflächenprobenahmen, Schürfgrabungen, geophysikalische TEM- und MT-Untersuchungen sowie die Niederbringung von drei Bohrungen umfassten. Diese Bohrungen lieferten hervorragende Soleflussergebnisse, wobei über fünf Stunden lang ein kontinuierlicher Fluss verzeichnet werden konnte. Bei geophysikalischen MT-Messungen wurde außerdem eine tiefere Zone mit Potenzial für eine erhebliche Ressourcenerweiterung ermittelt, was das starke Erschließungspotenzial des Projekts untermauert.

Eckdaten der NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung

- Der höchste Lithiumwert, der mit dem Packer-Probenahmesystem ermittelt wurde, betrug 169 ppm Lithium in einer Tiefe von 363 m.

- Im Zuge der geophysikalischen MT-Vermessung wurde im Westen in einer Tiefe von mehr als 1 km ein großes Gebiet mit einem Resistivitätswert von 0,4 Ω.m entdeckt.

- Die Pilotanlage für die Ekosolve-DLE-Technologie an der University of Melbourne erzielte eine Extraktionseffizienz von 94,9 % bei Solen mit einer durchschnittlichen Lithiumkonzentration von 86 ppm Lithium, wobei 80,76 ppm gewonnen wurden.

- In den Bohrlöchern PO1 und PO2 aus dem Jahr 2018 wurde ein bedeutender Solefluss bzw. Sole- und Gasfluss in PO3, das im November 2022 niedergebracht wurde, festgestellt.

- Das Unternehmen wird ein neues Bohr-/Förderprogramm starten, sobald die Genehmigungen vom Bergbauministerium der Provinz Salta erteilt wurden.

Für das Projekt wurde in Vorbereitung einer geplanten Produktionsanlage mittels direkter Lithiumgewinnung (Direct Lithium Extraction, „DLE“) mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr („tpy“), wie zuvor von Vanguard angekündigt und in der MRE von WSP Engineering vorgesehen, eine ökologische Grundlagenstudie abgeschlossen.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, einem geologischen Berater, der ein „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) ist, geprüft und genehmigt.

Argentinien und Salta: eine führende globale Drehscheibe für die Lithium-Sole-Erschließung

Argentinien hat sich schnell zu einem der weltweit attraktivsten Standorte für Lithium-Investitionen und -Konsolidierungsaktivitäten entwickelt. In den letzten drei Jahren haben führende internationale Unternehmen – darunter Rio Tinto, Eramet, Lithium Americas, Tecpetrol und POSCO – im Rahmen von Akquisitionen, strategischen Finanzierungen und Projekterweiterungen mehr als 14 Milliarden US$ zugesagt oder investiert. Dies trägt einerseits der außergewöhnlichen geologischen Qualität der Salare Argentiniens und andererseits dem förderlichen politischen Umfeld Rechnung, das darauf abzielt, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen und die Projekterschließung zu beschleunigen.

Im Mittelpunkt dieser Transformation steht die Provinz Salta, die durchweg als eines der günstigsten Bergbaugebiete in Südamerika eingestuft wird. Mit ihrer gut ausgebauten Infrastruktur, investitionsfreundlichen Politik und der Nähe zu erstklassigen Lithium-Salaren ist Salta zu einem Anziehungspunkt für neues Kapital und die Erschließung von Projekten in fortgeschrittenem Stadium geworden.

Dynamik bei der Konsolidierung im Lithiumsektor

Jüngste Transaktionen unterstreichen die strategische Rolle Argentiniens in den globalen Lithiumlieferketten:

- Rio Tinto schloss die Übernahme von Arcadium Lithium im Wert von 6,7 Milliarden US$ ab (März 2025) und nahm damit erstklassige Assets wie Fénix, Sal de Vida und Olaroz in sein Portfolio auf.

- Eramet erlangte durch den Rückkauf der Anteile von Tsingshan für 699 Millionen US$ die vollständige Kontrolle über sein Projekt Centenario-Ratones zurück (Oktober 2024).

- Lithium Americas konsolidierte das Becken Pastos Grandes durch die Übernahme von Arena Minerals für 227 Millionen US$ (April 2023).

- Tecpetrol führte die Übernahme von Alpha Lithium im Rahmen eines Going-Private-Deals im Wert von 309 Millionen C$ durch (Dezember 2023) und sicherte sich damit die Projekte Tolillar und Hombre Muerto.

- POSCO unterbreitete vor Kurzem ein unverbindliches Angebot im Wert von 62 Millionen US$ (Juli 2025) für den Erwerb der HMN-Assets von Lithium South und unterstreicht damit sein anhaltendes Interesse an einer Konsolidierung.

Zusammen haben diese Transaktionen in Argentinien einen M&A-Wert von rund 8 Milliarden US$.

Strategische Investitionen und Erschließungskapital

Über Unternehmenskonsolidierungen hinaus verändern Erschließungsinvestitionen in Milliardenhöhe die Lithiumlandschaft Argentiniens:

- Rio Tinto hat rund 2,5 Milliarden US$ (Dezember 2024) für die Erweiterung seines Projekts Rincón bewilligt.

- Eramet–Tsingshan kündigte eine schrittweise Erschließung bei Centenario-Ratones im Wert von ca. 1,7 Milliarden US$ an.

- POSCO hat etwa 1,6 Milliarden US$ für sein Projekt Sal de Oro vorgesehen.

- Auch fließen weiterhin strategische Mittel, darunter ein Darlehen von IFC in Höhe von 180 Millionen US$ an Arcadiums Sal de Vida, eine Vorauszahlung von Glencore in Höhe von 100 Millionen US$ für Galans Hombre Muerto West und Triple Flags Royalty im Wert von 28 Millionen US$ für das Projekt 3Q von Zijin.

Sichtweise von Vanguard

Die weltweite Nachfrage nach Lithium wird sich bis 2035 voraussichtlich verdreifachen - angetrieben durch das Wachstum bei Elektrofahrzeugen, Energiespeichersystemen und der Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz. Mit einer der weltweit größten Lithium-Sole-Ressourcen steht Argentinien – und insbesondere Salta – im Mittelpunkt dieser Angebotsausweitung.

Die Einführung des argentinischen Förderprogramms Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) bedeutet eine weitere Stärkung des Vertrauens der Investoren und bietet langfristige Stabilität und Skalierbarkeit für Großprojekte. Zusammen festigen diese Faktoren die Position Argentiniens und Saltas als weltweit führende Zentren für die Lithium-Sole-Erschließung.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay mit dem Fokus auf die Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, einem geologischen Berater, der ein „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) ist, geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

„David Greenway“

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Webseite: https://vanguardminingcorp.com/

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen und US-Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich des Angebots und der voraussichtlichen Verwendung des entsprechenden Erlöses, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Bei Verwendung in dieser Pressemeldung kennzeichnen Wörter wie „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anstreben“, „planen“, „prognostizieren“, „könnte“, „voraussichtlich“ und ähnliche Wörter oder Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen geben die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände bzw. anderen Ereignissen, die sich auf diese Aussagen und Informationen auswirken, Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen vorgeschrieben.

