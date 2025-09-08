    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank
    METZLER stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Sell'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat die Aktien der Deutschen Bank bei unverändertem Kursziel von 26,80 Euro von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die Kapitalrendite des Bankhauses habe sich zwar verbessert, decke aber weiterhin nicht die Kapitalkosten ab, schrieb Analyst Jochen Schmitt am Montag. Er rät zum Verkauf, weil er 2026 nicht mit signifikantem Gewinnwachstum rechnet und die Aktie in den vergangenen beiden Jahren deutlich gestiegen ist./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:04 / CEST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:04 / CEST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 30,24EUR auf Tradegate (08. September 2025, 09:13 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: METZLER
    Analyst: Jochen Schmitt
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 26,80
    Kursziel alt: 26,80
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
