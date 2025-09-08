Kohleanteil an Stromproduktion wieder gestiegen
- Kohleanteil an Stromproduktion auf 22,7% gestiegen.
- Erneuerbare Energien fielen auf 57,8% im Vergleich.
- Windkraft sank um 18,1%, Photovoltaik stieg um 27,9%.
WIESBADEN (dpa-AFX) - In der ersten Hälfte dieses Jahres ist in Deutschland wieder mehr Strom aus Kohle produziert worden. Der Anteil des fossilen Energieträgers an der Gesamtproduktion stieg auf 22,7 Prozent (1. Halbjahr 2024: 20,9 Prozent), wie das Statistische Bundesamt berichtet. Auch Gas legte um 1,7 Punkte auf 16,2 Prozent zu.
Insgesamt kletterte der Anteil der konventionellen Energieträger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,8 Punkte auf 42,2 Prozent. Die Strommenge wuchs um 10,1 Prozent auf 93,2 Milliarden Kilowattstunden. Die erneuerbaren Energien gingen hingegen im gleichen Maß auf 57,8 Prozent zurück. Nach den gesetzlichen Vorgaben soll ihr Anteil bis 2030 eigentlich auf 80 Prozent steigen.
Windflaute und mehr Sonnenstrom
Grund für die schwächelnden Erneuerbaren war vor allem die relative Windflaute im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Produktion von Windstrom ging um 18,1 Prozent auf 60,2 Milliarden Kilowattstunden zurück. Andere alternative Energieträger wie Photovoltaik (+27,9 Prozent) legten hingegen teils deutlich zu.
Die Windkraft behauptete sich aber mit einem Anteil von 27,2 Prozent weiterhin als wichtigster Energieträger vor der Kohle. Photovoltaik machte 17,8 Prozent der deutschen Stromproduktion aus.
Importüberschuss
Insgesamt wurden im ersten Halbjahr in Deutschland 220,9 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und ins Netz eingespeist. Das waren 0,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Da gleichzeitig 8,3 Milliarden Kilowattstunden mehr importiert als exportiert wurden, waren in Deutschland im ersten Halbjahr 229,2 Milliarden Kilowattstunden verfügbar und nachgefragt. Das bedeutete eine Steigerung um 0,4 Prozent./ceb/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 69,20 auf Tradegate (08. September 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +2,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,23 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 26,40 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +12,77 %/+29,69 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RWE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Guten Tag !
Gut, dass diese meschuggene Klage des durch Umweltverbände instrumentalisierten "Andenbauers" durch das OLG Hamm abgelehnt wurde
Es wäre aus meiner Sicht schon ein starkes Stück gewesen, wenn ein Energieerzeuger aus Deutschland juristisch für die Folgen des Klimawandels verantwortlich gemacht worden wäre (da müsste man ja auch fragen, was mit den anderen Energiezeugern wäre oder was mit allen PKW Fahrern ist oder noch weiter gefasst: Wie steht es denn um die Verantwortlichkeit all jener die die von RWE im Rahmen der geltenden Gesetze (!) erzeugte Energie genutzt haben?)
Das war der untaugliche Versuch, dem Klimawandel mit dem Schadenersatzrecht beizukommen, wie gesagt, instrumentalisiert von der ein oder anderen Umweltorgqnisation die ihre "Erkenntnisse" auch auf der HV verbreitet haben. Gut, dass das nicht funktioniert hat. Klimaschutz ist eine "Weltaufgabe". Die Politik setzt die Rahmenbedingungen in denen sich die Konzerne bewegen...
Na ja, dass der Gewinn vorübergehend rückläufig sein würde - bis 2027 - war von RWE aber auch schon früher so kommuniziert worden.
Man bleibt ja auch dabei, dass das EpS in 2027 bei etwa 3 Euro liegen soll und in 2030 bei etwa 4 Euro.
Zudem erhöht man planmäßig die Dividende weiter - für 2025 hat man nun 1,20 Euro angekündigt.
Das einzige was sich außerplanmäßig entwickeln soll, sind die Investitionen. Das kann man negativ sehen, muss man mMn aber nicht. Es gibt eben veränderte Rahmenbedingungen. In den USA z.B. sind Offshore Windanlagen politisch aktuell nicht mehr erwünscht. Dann kann man sich die dafür vorgesehenen Mittel eben auch sparen und angesichts der Unsicherheiten "das Geld etwas mehr zusammenhalten".
Zudem hat RWE die Renditeanforderungen für neu HZ errichtende Anlagen von 8% auf 8,5% erhöht, um klarzumachen, dass man nur in Projekte investieren wird, die sich wirklich rechnen - für mich ist das nicht negativ.
Zusammengefasst: RWE wird in den nächsten Jahren weniger Geld ausgeben, geht aber davon aus, dennoch EpS und Dividende erheblich steigern zu können. Deshalb sehe ich persönlich RWE auch weiter als interessante Investmementmöglichkeit - ist aber natürlich nur meine Meinung und keine Empfehlung an andere hier.