    BERNSTEIN RESEARCH stuft Relx auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Relx von 4290 auf 4345 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Christophe Cherblanc untersuchte die Portfolios von Informationsdienstleistern hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für KI-Konkurrenz. Bei Relx sei die Perspektive aber unverändert, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Analyse./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 18:11 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 40,24EUR auf Tradegate (08. September 2025, 08:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Christophe Cherblanc
    Analysiertes Unternehmen: Relx
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 43,45
    Kursziel alt: 42,9
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



