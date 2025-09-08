Analysten warnen - Instant Retail frisst sich bei Tech-Riesen in die Margen

Besonders JD.com ist bereits enorm unter Druck, so wurden die Gewinne im zweiten Quartal bereits nahezu vollständig aufgezehrt.

Chinas Geschäft mit einstündigen Lieferungen hat sich bei Tech-Riesen wie Alibaba , Meituan und JD.com zu einem resoluten Wettlauf um Marktanteile entwickelt. Kunden werden mit Rabatten und Coupons überhäuft, womit sich die aggressive Preispolitik tief in die Margen frisst. Auch deshalb schreibt das Geschäft im Instant Retail bislang rote Zahlen, weshalb Analysten mittlerweile Gewinnwarnungen und Abwärtskorrekturen herausgegeben haben.

Auch Meituan gilt als gefährdet, weil Preiskämpfe dort direkt ins Kerngeschäft durchschlagen. Alibaba ist dank einer breiteren Aufstellung vergleichsweise weniger betroffen. Obwohl der Online-Riese Milliarden in Rabatte investiert hat, kann er sich stärker auf andere Segmente wie Cloud-Dienste oder KI, stützen.

S&P Global rechnet damit, dass die großen Plattformen in den nächsten 12-18 Monaten weiter mehr als 22 Milliarden US-Dollar in die Verteidigung ihrer Marktanteile stecken werden. Mit einer schnellen Erholung der Margen sei nicht zu rechnen, die Gewinnprognosen dürften folglich weiter sinken, warnen die Analysten.

Allerdings könnten strengere, regulatorische Auflagen die Wettbewerbsdynamik wieder normalisieren - ein Szenario, das Anlegern Hoffnung auf mehr Disziplin verschafft. Bis dahin bleibt der Preiskrieg jedoch ein Drahtseilakt. Langfristiges Wachstumspotential trifft hierbei auf kurzfristig steigende Verluste.

Hintergrund für den brutalen Kampf im Instant Retail in China ist die enorm gestiegene Nachfrage: Während früher vor allem der Komfort eine große Rolle im Konsumentenverhalten gespielt hat, sind es zuletzt mehr die Klima-Faktoren die dabei bedeutend werden: Aufgrund von extremen Hitzewellen und klimatischen Belastungen hat die Nachfrage explosionsartig zugenommen.

Lebensmittel werden nicht mehr nur vorrätig gekauft, sondern situativ und genau in dem Moment, in dem das Bedürfnis entsteht. Instant Retail erfüllt diesen Anspruch - ein Klick und binnen 15 Minuten steht der Lieferfahrer mit frischen Lebensmitteln vor der Tür. Dieser Wandel hat dazu geführt, dass Instant Retail zum festen Bestandteil des Alltags vieler Konsumenten geworden ist.

E-Commerce-Riesen sehen dies als Chance, sich noch stärker in den Alltag der Kunden zu verankern und sind auch deshalb bereit, hohe Summen in den Bereich des Instant Retails zu investieren.

Der Sofort-Einzelhandel ist dabei, sich zu einer Milliardenbranche zu entwickeln. Chinas E-Commerce-Unternehmen kämpfen deshalb resolut um Marktanteile, um sich langfristig stabile und wiederkehrende Umsätze zu sichern. Der Sofort-Einzelhandel ist deshalb so lukrativ, weil das Geschäft im Vergleich zum Online-Shopping in einer noch höheren Frequenz abläuft, was dazu führt, dass die Plattformen enorme Summen in Kühlkettenlogistik, KI-gestützte Produktauswahl und IP-basierte Marketingaktionen investieren

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion.