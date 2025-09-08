Warren Buffett: Steigt das Orakel von Omaha jetzt aus seine Lieblingsaktie aus?

"Es war sicherlich keine brillante Idee, die beiden Unternehmen zusammenzuführen, aber ich glaube nicht, dass es etwas bringt, sie wieder zu trennen", sagte Buffett vergangene Woche gegenüber CNBC.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Die 95-jährige Investmentlegende störte sich an den zusätzlichen Kosten von 300 Millionen US-Dollar für die Abspaltung, der langen Dauer des Prozesses und der Tatsache, dass die Aktionäre nicht über die Transaktion abstimmen konnten. Berkshire Hathaway ist mit einem Anteil von 27,5 Prozent mit Abstand der größte Aktionär von Kraft Heinz.

Die einstige Fusion von Kraft und Heinz ist ein seltener Makel in Buffetts jahrzehntelanger Erfolgsbilanz: Der Ketchup-Hersteller hat seit dem Zusammenschluss beider Unternehmen 2015 fast 70 Prozent an Wert verloren. Deswegen hat Berkshire den Wert seiner Kraft-Heinz-Anteile im Bericht für das zweite Quartal um 3,8 Milliarden US-Dollar gesenkt. Die Verluste wurden teilweise durch die Milliardensummen an Dividenden ausgeglichen, die Berkshire im Laufe der Jahre eingesammelt hat.

Buffett sagte, er werde alles tun, was im besten Interesse von Berkshire sei. Sollte Berkshire zum Verkauf seiner Aktien aufgefordert werden, werde er ein Angebot nur dann annehmen, wenn andere Aktionäre das gleiche Angebot erhielten.

"Wir gehen davon aus, dass Berkshires unsichere Eigentümerposition die Aktie weiterhin belasten wird", schrieb TD Cowen in einer Kundenmitteilung.

Wie Berkshire die verlustreiche Beteiligung abbauen könnte, ist unklar. Als Eigentümer von mehr als 10 Prozent unterliegt Berkshire im Falle eines Verkaufs von Aktien am offenen Markt der Verpflichtung, jeden Verkauf innerhalb von zwei Werktagen zu melden.

Die Aktien von Kraft Heinz fielen am Dienstag um 7 Prozent, als die Abspaltung offiziell bekannt gegeben wurde und Buffett seine Enttäuschung äußerte. Der Ketchup-Hersteller mit Sitz in den USA/Pittsburgh liegt nun im bisherigen Jahresverlauf 12 Prozent im Minus, nachdem er 2024 bereits um 17 Prozent gefallen war.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion