    Warren Buffett: Steigt das Orakel von Omaha jetzt aus seine Lieblingsaktie aus?

    Warren Buffett hat klargestellt, dass er über die Auflösung der Kraft-Heinz-Fusion frustriert ist. Experten meinen, dass dem Orakel von Omaha nur noch eins bleibt: die Aktie abzustoßen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Buffett frustriert über Kraft-Heinz-Fusion und Abspaltung.
    • Berkshire senkt Wert der Anteile um 3,8 Milliarden USD.
    • Aktien fielen um 7 Prozent nach Buffets Enttäuschung.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Kraft Heinz - Warren Buffett: Steigt das Orakel von Omaha jetzt aus seine Lieblingsaktie aus?
    Foto: Nati Harnik - AP

    "Es war sicherlich keine brillante Idee, die beiden Unternehmen zusammenzuführen, aber ich glaube nicht, dass es etwas bringt, sie wieder zu trennen", sagte Buffett vergangene Woche gegenüber CNBC.

    Die 95-jährige Investmentlegende störte sich an den zusätzlichen Kosten von 300 Millionen US-Dollar für die Abspaltung, der langen Dauer des Prozesses und der Tatsache, dass die Aktionäre nicht über die Transaktion abstimmen konnten. Berkshire Hathaway ist mit einem Anteil von 27,5 Prozent mit Abstand der größte Aktionär von Kraft Heinz.

    Die einstige Fusion von Kraft und Heinz ist ein seltener Makel in Buffetts jahrzehntelanger Erfolgsbilanz: Der Ketchup-Hersteller hat seit dem Zusammenschluss beider Unternehmen 2015 fast 70 Prozent an Wert verloren. Deswegen hat Berkshire den Wert seiner Kraft-Heinz-Anteile im Bericht für das zweite Quartal um 3,8 Milliarden US-Dollar gesenkt. Die Verluste wurden teilweise durch die Milliardensummen an Dividenden ausgeglichen, die Berkshire im Laufe der Jahre eingesammelt hat.

    Berkshire Hathaway Registered (B)

    +0,10 %
    -0,52 %
    +8,07 %
    +1,31 %
    +8,01 %
    +79,43 %
    +131,52 %
    +279,10 %
    +903,67 %
    ISIN:US0846707026WKN:A0YJQ2

    Buffett sagte, er werde alles tun, was im besten Interesse von Berkshire sei. Sollte Berkshire zum Verkauf seiner Aktien aufgefordert werden, werde er ein Angebot nur dann annehmen, wenn andere Aktionäre das gleiche Angebot erhielten.

    "Wir gehen davon aus, dass Berkshires unsichere Eigentümerposition die Aktie weiterhin belasten wird", schrieb TD Cowen in einer Kundenmitteilung.

    Wie Berkshire die verlustreiche Beteiligung abbauen könnte, ist unklar. Als Eigentümer von mehr als 10 Prozent unterliegt Berkshire im Falle eines Verkaufs von Aktien am offenen Markt der Verpflichtung, jeden Verkauf innerhalb von zwei Werktagen zu melden.

    The Kraft Heinz Company

    -0,37 %
    -2,51 %
    -1,59 %
    +1,87 %
    -23,99 %
    -26,66 %
    -17,60 %
    -62,13 %
    -62,73 %
    ISIN:US5007541064WKN:A14TU4

    Die Aktien von Kraft Heinz fielen am Dienstag um 7 Prozent, als die Abspaltung offiziell bekannt gegeben wurde und Buffett seine Enttäuschung äußerte. Der Ketchup-Hersteller mit Sitz in den USA/Pittsburgh liegt nun im bisherigen Jahresverlauf 12 Prozent im Minus, nachdem er 2024 bereits um 17 Prozent gefallen war. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
