Airbus am Hoch: (Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen

Nach den im Rahmen der Erwartungen liegenden Auslieferungszahlen im August und der anhaltend starken Nachfrage bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 225 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die Airbus-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie die Rally zumindest auf 195 Euro ausweiten kann.

Nach einer kurzen Korrekturbewegung im August 2025 In den vergangenen Wochen konnten Anleger zuletzt mit der Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) oder mit Long-Hebelprodukten auf die Airbus-Aktie kräftige Kursgewinne erzielen. Notierte die Aktie noch Ende am 26.8.25 bei 176 Euro, so erreichte sie am 4.9.25 bei 187,48 Euro ein neues Hoch.

Call-Optionsschein mit Strike bei 185 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis 185 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000MK5QMN4, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 186,90 Euro mit 1,22 – 1,23 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs in spätestens einem Monat der Anstieg auf 195 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,59 Euro (+29 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 177,087 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 177,087 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PJ8MX37, wurde beim Airbus-Kurs von 186,90 Euro mit 0,99 – 1,00 Euro taxiert.

Wenn die Airbus-Aktie in nächster Zeit auf 195 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,79 Euro (+79 Prozent) erhöhen – sofern die Airbus-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 172,39 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 172,39 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FA9G8D5, wurde beim Airbus-Kurs von 186,90 Euro mit 1,52 – 1,53 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg auf 195 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,26 Euro (+48 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.