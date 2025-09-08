    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Positive Überraschung

    Deutsche Industrie stärker als erwartet – Hoffnung auf Stabilisierung

    Ein kräftiges Plus bei der Industrieproduktion und eine positive Revision der Juni-Daten lassen Hoffnung aufkeimen: Deutschlands Schlüsselbranche könnte die Talsohle durchschritten haben.

    Foto: Arne Dedert - dpa

    Die deutsche Industrie liefert nach Monaten der Schwäche ein positives Signal. Im Juli stieg die Produktion um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg von 1,0 Prozent gerechnet. Besonders Maschinen- und Anlagenbauer trugen zu dem Zuwachs bei.

    Für zusätzliche Erleichterung sorgte die Korrektur der Juni-Daten. Statt des ursprünglich gemeldeten Rückgangs um 1,9 Prozent ergibt sich nun nur noch ein leichtes Minus von 0,1 Prozent. Grund waren nachträglich gemeldete Daten eines großen Automobilherstellers. Damit fällt der Produktionsrückgang im zweiten Quartal deutlich geringer aus als befürchtet.

    Die Zahlen deuten auf einen freundlichen Start ins dritte Quartal hin, nachdem das Bruttoinlandsprodukt im Frühjahr noch um 0,3 Prozent geschrumpft war. Das Wirtschaftsministerium sprach von einem leicht günstigeren Bild der aktuellen Industriekonjunktur und sieht Anzeichen für eine Bodenbildung im weiteren Jahresverlauf.

    Auch wenn Risiken bleiben – etwa durch US-Zölle, schwache Auslandsnachfrage oder verhaltenen Konsum im Inland – überwiegt aktuell die Hoffnung, dass die deutsche Industrie aus dem Krisenmodus findet. Ein stärkeres Wachstum wird zudem durch die Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank und höhere staatliche Investitionen erwartet. Die Auswirkungen werden sich allerdings vor allem im nächsten Jahr zeigen.

    Parallel dazu schwächten sich die Exporte im Juli zwar um 0,6 Prozent ab, vor allem wegen eines deutlichen Rückgangs der US-Nachfrage. Innerhalb der EU legten die Ausfuhren jedoch um 2,5 Prozent zu. Unterm Strich blieb ein Handelsüberschuss von 14,7 Milliarden Euro.

    Nach drei Jahren Rezession ist der Aufwärtstrend noch etwas zaghaft, doch die aktuelle Entwicklung liefert eine wichtige Botschaft: Die deutsche Industrie ist nicht am Boden, sondern zeigt wieder Lebenszeichen. Sollte sich dieser Trend verfestigen, könnte Europas größte Volkswirtschaft allmählich Kurs auf Erholung nehmen.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

