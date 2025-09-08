Deutsche Industrie stärker als erwartet – Hoffnung auf Stabilisierung

Für zusätzliche Erleichterung sorgte die Korrektur der Juni-Daten. Statt des ursprünglich gemeldeten Rückgangs um 1,9 Prozent ergibt sich nun nur noch ein leichtes Minus von 0,1 Prozent. Grund waren nachträglich gemeldete Daten eines großen Automobilherstellers. Damit fällt der Produktionsrückgang im zweiten Quartal deutlich geringer aus als befürchtet.

Die deutsche Industrie liefert nach Monaten der Schwäche ein positives Signal. Im Juli stieg die Produktion um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg von 1,0 Prozent gerechnet. Besonders Maschinen- und Anlagenbauer trugen zu dem Zuwachs bei.

Die Zahlen deuten auf einen freundlichen Start ins dritte Quartal hin, nachdem das Bruttoinlandsprodukt im Frühjahr noch um 0,3 Prozent geschrumpft war. Das Wirtschaftsministerium sprach von einem leicht günstigeren Bild der aktuellen Industriekonjunktur und sieht Anzeichen für eine Bodenbildung im weiteren Jahresverlauf.

Auch wenn Risiken bleiben – etwa durch US-Zölle, schwache Auslandsnachfrage oder verhaltenen Konsum im Inland – überwiegt aktuell die Hoffnung, dass die deutsche Industrie aus dem Krisenmodus findet. Ein stärkeres Wachstum wird zudem durch die Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank und höhere staatliche Investitionen erwartet. Die Auswirkungen werden sich allerdings vor allem im nächsten Jahr zeigen.

Parallel dazu schwächten sich die Exporte im Juli zwar um 0,6 Prozent ab, vor allem wegen eines deutlichen Rückgangs der US-Nachfrage. Innerhalb der EU legten die Ausfuhren jedoch um 2,5 Prozent zu. Unterm Strich blieb ein Handelsüberschuss von 14,7 Milliarden Euro.

Nach drei Jahren Rezession ist der Aufwärtstrend noch etwas zaghaft, doch die aktuelle Entwicklung liefert eine wichtige Botschaft: Die deutsche Industrie ist nicht am Boden, sondern zeigt wieder Lebenszeichen. Sollte sich dieser Trend verfestigen, könnte Europas größte Volkswirtschaft allmählich Kurs auf Erholung nehmen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

