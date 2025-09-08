    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWolters Kluwer AktievorwärtsNachrichten zu Wolters Kluwer

    ANALYSE-FLASH

    Bernstein hebt Wolters Kluwer auf 'Outperform' trotz Zielsenkung

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Wolters Kluwer auf 140 Euro gesenkt.
    • Einstufung von "Market-Perform" auf "Outperform" erhöht.
    • Optimismus durch positive Chancen-Risiken-Bewertung.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aktien von Wolters Kluwer zwar von 160 auf 140 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Christophe Cherblanc untersuchte die Portfolios von Informationsdienstleistern hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für KI-Konkurrenz. Für Wolters Kluwer wird er in seiner am Montag vorliegenden Analyse optimistischer, nachdem sich das Verhältnis von Chancen und Risiken positiv verändert habe./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 18:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 110,3 auf Tradegate (08. September 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um +0,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer bezifferte sich zuletzt auf 26,31 Mrd..

    Wolters Kluwer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 145,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Wolters Kluwer Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 117,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von +6,32 %/+45,39 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein

