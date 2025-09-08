Bernstein hebt Wolters Kluwer auf 'Outperform' trotz Zielsenkung

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 110,3 auf Tradegate (08. September 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um +0,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer bezifferte sich zuletzt auf 26,31 Mrd..

Wolters Kluwer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 145,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Wolters Kluwer Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 117,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von +6,32 %/+45,39 % bedeutet.