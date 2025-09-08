Barclays hebt Ziel für Continental auf 100 Euro - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 74,12 auf Tradegate (08. September 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 14,78 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -10,45 %/+35,69 % bedeutet.