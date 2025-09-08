ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Continental auf 100 Euro - 'Overweight'
- Barclays hebt Kursziel für Continental auf 100 Euro
- Einstufung bleibt bei "Overweight" für Investoren
- Aumovio und Conti-Teil sind unterbewertet aktuell
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 80 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sowohl das vor der Abspaltung stehende Autozuliefergeschäft Aumovio als auch der verbleibende Conti-Teil böten attraktive Anlagestorys, schrieb Erwann Dagorne in seiner am Montag vorliegenden Analyse des "Wegs zu 100 Euro". Beide Bereiche hält er nämlich aktuell für deutlich unterbewertet./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 16:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:00 / GMT
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 74,12 auf Tradegate (08. September 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 14,78 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -10,45 %/+35,69 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 100 Euro
