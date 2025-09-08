Euro steigt leicht nach deutschen Konjunkturdaten - Yen unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1728 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Gestützt wurde der Euro durch die Aussicht auf sinkende Leitzinsen in den USA und durch Produktionsdaten aus der deutschen Industrie, die besser als erwartet ausgefallen waren.

Im Juli war die Produktion in Industriebetrieben in Deutschland unerwartet stark gestiegen. In den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes legte die Fertigung im Monatsvergleich um 1,3 Prozent zu. Trotz der überraschend starken Produktion blicken Ökonomen aber eher skeptisch auf die weitere Entwicklung. Zudem waren deutsche Exportdaten am Morgen schwächer als erwartet ausgefallen.