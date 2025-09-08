    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro steigt leicht nach deutschen Konjunkturdaten - Yen unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurokurs steigt leicht auf 1,1728 US-Dollar.
    • Stütze durch sinkende US-Leitzinsen und gute Daten.
    • Skepsis bleibt wegen schwacher Exportdaten in Deutschland.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1728 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Gestützt wurde der Euro durch die Aussicht auf sinkende Leitzinsen in den USA und durch Produktionsdaten aus der deutschen Industrie, die besser als erwartet ausgefallen waren.

    Im Juli war die Produktion in Industriebetrieben in Deutschland unerwartet stark gestiegen. In den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes legte die Fertigung im Monatsvergleich um 1,3 Prozent zu. Trotz der überraschend starken Produktion blicken Ökonomen aber eher skeptisch auf die weitere Entwicklung. Zudem waren deutsche Exportdaten am Morgen schwächer als erwartet ausgefallen.

    Generell wird der Euro weiter durch die Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed Mitte des Monats gestützt. "Ein leicht enttäuschender US-Arbeitsmarktbericht verstärkte die Hoffnungen auf Leitzinssenkungen", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Im Vergleich zum deutlichen Anstieg am Freitag nach der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten hielt sich die Kursbewegung beim Euro aber in Grenzen.

    Kursverluste zeigten sich hingegen beim japanischen Yen. Zwar hat sich Japans Wirtschaft im Frühjahr stärker entwickelt als bisher bekannt, wie aus revidierten Daten vom Montag hervorgeht. Zuvor war aber Japans Ministerpräsident Shigeru Ishiba nach weniger als einem Jahr im Amt zurückgetreten. Er übernahm damit die Verantwortung für den Verlust der Parlamentsmehrheit bei der Oberhauswahl im Juli./jkr/mis




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
