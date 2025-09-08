Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 08.09. - FTSE Athex 20 stark +2,66 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:53) bei 23.768,67 PKT und steigt um +0,47 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,67 %, Commerzbank +1,86 %, Heidelberg Materials +1,81 %
Flop-Werte: Hannover Rueck -1,10 %, Sartorius Vz. -1,00 %, Daimler Truck Holding -0,90 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:56) bei 30.245,86 PKT und steigt um +0,77 %.
Top-Werte: HENSOLDT +3,54 %, RENK Group +2,69 %, Hochtief +2,25 %
Flop-Werte: PUMA -0,81 %, freenet -0,77 %, Gerresheimer -0,75 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.651,71 PKT und steigt um +0,32 %.
Top-Werte: HENSOLDT +3,54 %, SMA Solar Technology +3,28 %, Formycon +2,38 %
Flop-Werte: Sartorius Vz. -1,00 %, freenet -0,77 %, Eckert & Ziegler -0,72 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:54) bei 5.342,82 PKT und steigt um +0,27 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,67 %, Wolters Kluwer +1,78 %, Schneider Electric +1,55 %
Flop-Werte: Ferrari -1,19 %, DANONE -1,09 %, Anheuser-Busch InBev -0,99 %
Der ATX steht aktuell (09:59:56) bei 4.620,12 PKT und steigt um +0,64 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,03 %, Lenzing +1,81 %, OMV +0,87 %
Flop-Werte: Telekom Austria -0,89 %, BAWAG Group -0,81 %, Mayr-Melnhof Karton -0,31 %
Der SMI steht bei 12.328,48 PKT und verliert bisher -0,46 %.
Top-Werte: Amrize +1,52 %, Holcim +1,31 %, ABB +0,78 %
Flop-Werte: Novartis -0,84 %, Swiss Re -0,78 %, Lonza Group -0,66 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.690,86 PKT und steigt um +0,31 %.
Top-Werte: Schneider Electric +1,55 %, Airbus +1,52 %, Vinci +1,15 %
Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -5,25 %, Teleperformance -1,99 %, DANONE -1,09 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.631,47 PKT und verliert bisher -0,28 %.
Top-Werte: Swedbank Shs(A) +2,79 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,25 %, ABB +0,78 %
Flop-Werte: AstraZeneca -2,07 %, Tele2 (B) -2,04 %, Volvo Registered (B) -1,47 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.010,00 PKT und steigt um +2,66 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +1,44 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,41 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,13 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,46 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,39 %, Piraeus Port Authority -0,34 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.