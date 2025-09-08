Börsenstart Europa - 08.09. - FTSE Athex 20 stark +2,66 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:56) bei 30.245,86 PKT und steigt um +0,77 %. Top-Werte: HENSOLDT +3,54 %, RENK Group +2,69 %, Hochtief +2,25 % Flop-Werte: PUMA -0,81 %, freenet -0,77 %, Gerresheimer -0,75 %

Der DAX steht aktuell (09:59:53) bei 23.768,67 PKT und steigt um +0,47 %. Top-Werte: Rheinmetall +2,67 %, Commerzbank +1,86 %, Heidelberg Materials +1,81 % Flop-Werte: Hannover Rueck -1,10 %, Sartorius Vz. -1,00 %, Daimler Truck Holding -0,90 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX bewegt sich bei 3.651,71 PKT und steigt um +0,32 %.

Top-Werte: HENSOLDT +3,54 %, SMA Solar Technology +3,28 %, Formycon +2,38 %

Flop-Werte: Sartorius Vz. -1,00 %, freenet -0,77 %, Eckert & Ziegler -0,72 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:54) bei 5.342,82 PKT und steigt um +0,27 %.

Top-Werte: Rheinmetall +2,67 %, Wolters Kluwer +1,78 %, Schneider Electric +1,55 %

Flop-Werte: Ferrari -1,19 %, DANONE -1,09 %, Anheuser-Busch InBev -0,99 %

Der ATX steht aktuell (09:59:56) bei 4.620,12 PKT und steigt um +0,64 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,03 %, Lenzing +1,81 %, OMV +0,87 %

Flop-Werte: Telekom Austria -0,89 %, BAWAG Group -0,81 %, Mayr-Melnhof Karton -0,31 %

Der SMI steht bei 12.328,48 PKT und verliert bisher -0,46 %.

Top-Werte: Amrize +1,52 %, Holcim +1,31 %, ABB +0,78 %

Flop-Werte: Novartis -0,84 %, Swiss Re -0,78 %, Lonza Group -0,66 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.690,86 PKT und steigt um +0,31 %.

Top-Werte: Schneider Electric +1,55 %, Airbus +1,52 %, Vinci +1,15 %

Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -5,25 %, Teleperformance -1,99 %, DANONE -1,09 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.631,47 PKT und verliert bisher -0,28 %.

Top-Werte: Swedbank Shs(A) +2,79 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,25 %, ABB +0,78 %

Flop-Werte: AstraZeneca -2,07 %, Tele2 (B) -2,04 %, Volvo Registered (B) -1,47 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.010,00 PKT und steigt um +2,66 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +1,44 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,41 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,13 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,46 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,39 %, Piraeus Port Authority -0,34 %