Waterdrop Inc. gibt ungeprüfte Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 und eine Bardividende bekannt, Nettogewinn steigt im Vergleich zum Vorjahr um 58,7 %

Seit der Ankündigung seines ersten Aktienrückkaufprogramms im September 2021 hat Waterdrop bis zum 31. August 2025 etwa 55,7 Millionen American Depositary Shares (ADS) auf dem freien Markt zurückgekauft. Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat vor kurzem eine erhöhte Bardividende in Höhe von 10,9 Millionen US-Dollar genehmigt, was einer Erhöhung um 50 % gegenüber der vorherigen Dividende entspricht.

BEIJING, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 4. September 2025 hat Waterdrop Inc. (NYSE: WDH), eine führende Technologieplattform für Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen mit positivem gesellschaftlichem Einfluss, seine ungeprüften Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 30. Juni 2025 bekannt gegeben. Im Berichtsquartal verzeichnete Waterdrop eine Nettobetriebsleistung von 838,0 Millionen RMB, was einem Anstieg von 23,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn belief sich auf insgesamt RMB 140,2 Millionen und lag damit um 58,7 % über dem Vorjahreswert, womit die Rentabilität im vierzehnten Quartal in Folge erhalten blieb. Die betrieblichen Aufwendungen, einschließlich Vertriebs-, Verwaltungs- sowie F&E-Aufwendungen, machten 38,7 % des Umsatzes aus, was einem Rückgang von 6,4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Versicherungsgeschäft: Erstjahresprämien um 80,2 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen

Die versicherungsbezogenen Einnahmen von Waterdrop beliefen sich im zweiten Quartal 2025 auf 738,6 Millionen RMB, was einem Anstieg von 28,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Betriebsgewinn im Versicherungsgeschäft erreichte 170,9 Millionen RMB, was einem Anstieg von 39 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Erstjahresprämien aus dem Versicherungsgeschäft beliefen sich auf 3.204,3 Millionen RMB, was einem Anstieg von 80,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Versicherungsgeschäft verzeichnete ein außergewöhnliches Quartal. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das GJP um 95,0 % bei den kurzfristigen und um 45,4 % bei den langfristigen Verträgen. Diese Ergebnisse unterstreichen die Effektivität unserer strategischen Ausrichtung auf verbesserte Nutzerakquise, beschleunigte Produktiteration und den Einsatz von KI-gestützten Diensten.

Auf der Angebotsseite hat Waterdrop Insurance Marketplace sein Versicherungsangebot weiter ausgebaut. Sie führte die branchenweit erste Millionenkrankenversicherung ein, für die keine Gesundheitserklärung erforderlich ist und die eine garantierte Erneuerung für fünf aufeinanderfolgende Jahre vorsieht, sodass sie auch für Personen mit chronischen oder eingeschränkten Gesundheitszuständen zugänglich ist und bis zum Alter von 105 Jahren verlängert werden kann. Das von Waterdrop entwickelte Mutterschaftsversicherungsprodukt „Jie Hao Yun" wurde auf die Version 6.0 aktualisiert und ist damit die erste Mutterschaftsversicherung der Branche, die Mütter mit Vorerkrankungen abdeckt. Zusätzlich hat Waterdrop mit seinem Angebot an Versicherungsprodukten für Menschen mit Vorerkrankungen die Einstiegshürde für Nutzer deutlich gesenkt. Darüber hinaus werden die Invaliditätsversicherungsprodukte des Unternehmens von den Menschen gut angenommen.