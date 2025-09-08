Neue Daten zur Inflation in den USA könnten die Hoffnungen auf zahlreiche Senkungen der Zinsen durch die Fed einen schweren Schlag versetzen: Wird diese Woche daher ein Desaster für die Aktienmärkte? Saisonal beginnt nun für die Aktienmärkte eine sehr schwache Phase - die Daten zur Inflation (US-Erzeugerpreise am Mittwoch, US-Verbraucherpreise am Donnerstag) könnten die Befürchtungen schüren, dass die USA vor einer Rezession stehen oder in eine Stagflation abrutschen. Was kann die US-Notenbank Fed dann tun? Wenn sie die Zinsen senkt, steigt die Wahrscheinlichkeit einer noch höheren Inflation - wenn sie es dagegen nicht tut, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Daher wird diese Woche für die Aktienmärkte so wichtig..

Hinweise aus Video:

1. Frankreich: Premier heute mit Vertrauensfrage – Chaos in Europa?

2. Aktienmärkte mit Warnsignal: „Das wird nicht gut enden“

Das Video "Zinsen, Inflation, Rezession, Stagflation: Desaster-Woche für Aktienmärkte?" sehen Sie hier..