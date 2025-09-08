Videoausblick
Zinsen, Inflation, Rezession, Stagflation: Desaster-Woche für Aktienmärkte?
Neue Daten zur Inflation in den USA könnten die Hoffnungen auf zahlreiche Senkungen der Zinsen durch die Fed einen schweren Schlag versetzen: Wird diese Woche daher ein Desaster für die Aktienmärkte?
Neue Daten zur Inflation in den USA könnten die Hoffnungen auf zahlreiche Senkungen der Zinsen durch die Fed einen schweren Schlag versetzen: Wird diese Woche daher ein Desaster für die Aktienmärkte? Saisonal beginnt nun für die Aktienmärkte eine sehr schwache Phase - die Daten zur Inflation (US-Erzeugerpreise am Mittwoch, US-Verbraucherpreise am Donnerstag) könnten die Befürchtungen schüren, dass die USA vor einer Rezession stehen oder in eine Stagflation abrutschen. Was kann die US-Notenbank Fed dann tun? Wenn sie die Zinsen senkt, steigt die Wahrscheinlichkeit einer noch höheren Inflation - wenn sie es dagegen nicht tut, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Daher wird diese Woche für die Aktienmärkte so wichtig..
Hinweise aus Video:
1. Frankreich: Premier heute mit Vertrauensfrage – Chaos in Europa?
2. Aktienmärkte mit Warnsignal: „Das wird nicht gut enden“
Das Video "Zinsen, Inflation, Rezession, Stagflation: Desaster-Woche für Aktienmärkte?" sehen Sie hier..