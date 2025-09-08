    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFinexity AktievorwärtsNachrichten zu Finexity
    Finexity AG: Erfolgreicher Start der FINEXITY-Aktie am Markt

    Ein neuer Stern am Börsenhimmel: Die Finexity AG feiert ihren erfolgreichen Start im m:access-Segment der Börse München. Mit einem beeindruckenden Kursplus von 8,60 % am ersten Handelstag zeigt die FINEXITY-Aktie Stärke. Zukunftsweisend plant Finexity, ihre Plattform in eine regulierte Handelsumgebung zu transformieren.

    Foto: adobe.stock.com
    • Die Finexity AG hat am 02. September 2025 erfolgreich ihren ersten Handelstag im m:access-Segment der Börse München abgeschlossen.
    • Der Eröffnungskurs der FINEXITY-Aktie lag bei 44,20 EUR, der Schlusskurs bei 48,00 EUR, was einem Plus von 8,60 % entspricht.
    • Die aktuelle Marktkapitalisierung der Finexity AG beträgt rund 55 Millionen EUR.
    • Am ersten Handelstag wurde ein Handelsvolumen von knapp 45.000 EUR verzeichnet.
    • Die Finexity AG plant, im vierten Quartal 2025 eine DLT-TSS-Lizenz zu beantragen, um ihre OTC-Plattform in eine regulierte Multilateral Trading Facility (MTF) zu überführen.
    • Finexity ist im Bereich Digital Assets tätig und vernetzt über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit über 84.000 registrierten Anlegern.






    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
