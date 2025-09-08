Finexity AG: Erfolgreicher Start der FINEXITY-Aktie am Markt
Ein neuer Stern am Börsenhimmel: Die Finexity AG feiert ihren erfolgreichen Start im m:access-Segment der Börse München. Mit einem beeindruckenden Kursplus von 8,60 % am ersten Handelstag zeigt die FINEXITY-Aktie Stärke. Zukunftsweisend plant Finexity, ihre Plattform in eine regulierte Handelsumgebung zu transformieren.
- Die Finexity AG hat am 02. September 2025 erfolgreich ihren ersten Handelstag im m:access-Segment der Börse München abgeschlossen.
- Der Eröffnungskurs der FINEXITY-Aktie lag bei 44,20 EUR, der Schlusskurs bei 48,00 EUR, was einem Plus von 8,60 % entspricht.
- Die aktuelle Marktkapitalisierung der Finexity AG beträgt rund 55 Millionen EUR.
- Am ersten Handelstag wurde ein Handelsvolumen von knapp 45.000 EUR verzeichnet.
- Die Finexity AG plant, im vierten Quartal 2025 eine DLT-TSS-Lizenz zu beantragen, um ihre OTC-Plattform in eine regulierte Multilateral Trading Facility (MTF) zu überführen.
- Finexity ist im Bereich Digital Assets tätig und vernetzt über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit über 84.000 registrierten Anlegern.
