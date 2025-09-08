AKTIE IM FOKUS
Conti stark - Barclays weist auf massive Unterbewertung hin
- Continental-Aktien steigen um 2,2 % auf 74,46 Euro.
- Aumovio-Abspaltung könnte Werte im Konzern freisetzen.
- Analysten sehen Kursziel von 100 Euro für Conti.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Continental haben den Dax am Montag mit plus 2,2 Prozent auf 74,46 Euro hinter sich gelassen. Vor der in Kürze anstehenden Abspaltung des Autozuliefergeschäfts als Aumovio wies mit Erwann Dagorne von Barclays ein weiterer Experte auf die aus seiner Sicht immense Unterbewertung des noch bestehenden Gesamtkonzerns hin. Er zog mit einem Kursziel von 100 Euro an der Spitze der Analystenschar mit der UBS gleich. Sowohl Aumovio als auch die künftige Conti böten attraktive Anlagestorys, so Dagorne.
Conti stehe vor dem größten Umbau seit Jahrzehnten, der unter dem bisherigen Konglomeratsabschlag verborgene Werte schöpfen soll. Dagorne erinnerte daran, dass nach der Aumovio-Abspaltung auch der Verkauf des ContiTech-Geschäftsfeldes Original Equipment Solutions (OESL) an Regent endgültig vollzogen werden soll. Letztlich stehe dann noch der Verkauf des restlichen Geschäfts von ContiTech auf dem Weg zum reinen Reifen-Player auf der Agenda.
Die Conti-Aktien laufen mit plus 15 Prozent dem Dax im Jahr 2025 bislang hinterher. Der deutsche Leitindex kommt auf fast 20 Prozent Zuwachs./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 73,90 auf Tradegate (08. September 2025, 10:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -3,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 14,78 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -10,69 %/+35,32 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Continental - 543900 - DE0005439004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Continental. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die Autobranche steckt in der Krise. Der Zulieferer Continental konnte bei den Herstellern trotzdem höhere Preise durchsetzen. Der Gewinn stieg deutlich.
https://www.goslarsche.de/Nachrichten/Continental-schneidet-besser-ab-als-gedacht-616122.html