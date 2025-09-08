Breites Bündnis stellt 12 Thesen für zukunftsgerechtes Bauen vor - Einladung zur digitalen Veranstaltung am 24.09. (FOTO)

Berlin (ots) - Deutschland muss aktiv werden: Ab 2030 gelten EU-weit

verbindliche Grenzwerte für Treibhausgase. Hier ist vor allem die Baubranche

gefragt. Wie gelingt der Spagat zwischen Klimaschutz und Bezahlbarkeit?



Antworten gibt der neue Report "Treibhausgas-Grenzwerte im Lebenszyklus: 12

Thesen aus der Praxis für klimaneutrales Bauen" von Bauhaus Erde

(https://www.bauhauserde.org/) und der Bauwende Allianz

(https://bauwende-allianz.org/) , der am Mittwoch, 24. September, 11-12.30

Presse und Fachpublikum vorgestellt wird.





Mittwoch, 24. September 2025 | 11:00-12:30 Uhr | Zoom

(https://eu01web.zoom.us/meeting/register/MTN_O_QNTPGo785oJDoCwg)



Bauen ist Klimafrage Nummer eins: Rund 40% der deutschen Treibhausgasemissionen

entstehen im Gebäudesektor - ein großer Teil bereits vor Bezug der Gebäude. Der

neue Report von Bauhaus Erde und der Bauwende Allianz zeigt, wie

klimafreundliches Bauen heute schon funktioniert und welche politischen

Leitplanken notwendig sind, damit Deutschland die EU-Vorgaben aktiv umsetzt.



In dem Report von Bauhaus Erde und der Bauwende Allianz bündeln wir Stimmen aus

Industrie, Planung und Kommunen und verdichten sie zu 12 Thesen, die zeigen:

Klimafreundliches Bauen ist nicht nur mögliches Wunschszenario, sondern bereits

gelebte Realität an vielen Orten. Der Bericht fordert klare politische

Leitplanken, damit Deutschland die Umsetzung der EU-Richtlinien aktiv

mitgestaltet, anstatt nur zu reagieren - und damit Bauwirtschaft und Kommunen

rechtzeitig wissen, worauf sie sich einstellen müssen.



Bei der digitalen Vorstellung am 24. September stellen wir die Ergebnisse

erstmals vor, sprechen mit Expert:innen aus Praxis und Wissenschaft und eröffnen

den Raum für Fragen aus Publikum und Presse.



Warum ist das relevant?



- Politische Brisanz: Ab 2030 gelten EU-weit verbindliche Grenzwerte.

Deutschland muss hier schnellstmöglich aktiv werden.

- Wirtschaftliche Dimension: Neue Märkte für Baustoffe und Technologien

entstehen, mit Folgen für Jobs und Investitionen.

- Gesellschaftliche Wirkung: Klimafreundliches Bauen betrifft alle - von

kommunaler Planung bis zum Wohnungsmarkt.



Programm (Auszug):



- Vorstellung der 12 Thesen mit den zentralen Empfehlungen

- Stimmen aus der Praxis: u. a. mit Elise Pischetsrieder (weberbrunner

architekten), Leon Beck (Architects for Future e.V.) und Stefan Anders (B&O

Bau), Jörg Finkbeiner (Partner und Partner Architektur)

- Offenes Q&A mit Presse und Fachpublikum



