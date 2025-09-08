    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Breites Bündnis stellt 12 Thesen für zukunftsgerechtes Bauen vor - Einladung zur digitalen Veranstaltung am 24.09. (FOTO)

    Berlin (ots) - Deutschland muss aktiv werden: Ab 2030 gelten EU-weit
    verbindliche Grenzwerte für Treibhausgase. Hier ist vor allem die Baubranche
    gefragt. Wie gelingt der Spagat zwischen Klimaschutz und Bezahlbarkeit?

    Antworten gibt der neue Report "Treibhausgas-Grenzwerte im Lebenszyklus: 12
    Thesen aus der Praxis für klimaneutrales Bauen" von Bauhaus Erde
    (https://www.bauhauserde.org/) und der Bauwende Allianz
    (https://bauwende-allianz.org/) , der am Mittwoch, 24. September, 11-12.30
    Presse und Fachpublikum vorgestellt wird.

    Mittwoch, 24. September 2025 | 11:00-12:30 Uhr | Zoom
    (https://eu01web.zoom.us/meeting/register/MTN_O_QNTPGo785oJDoCwg)

    Bauen ist Klimafrage Nummer eins: Rund 40% der deutschen Treibhausgasemissionen
    entstehen im Gebäudesektor - ein großer Teil bereits vor Bezug der Gebäude. Der
    neue Report von Bauhaus Erde und der Bauwende Allianz zeigt, wie
    klimafreundliches Bauen heute schon funktioniert und welche politischen
    Leitplanken notwendig sind, damit Deutschland die EU-Vorgaben aktiv umsetzt.

    In dem Report von Bauhaus Erde und der Bauwende Allianz bündeln wir Stimmen aus
    Industrie, Planung und Kommunen und verdichten sie zu 12 Thesen, die zeigen:
    Klimafreundliches Bauen ist nicht nur mögliches Wunschszenario, sondern bereits
    gelebte Realität an vielen Orten. Der Bericht fordert klare politische
    Leitplanken, damit Deutschland die Umsetzung der EU-Richtlinien aktiv
    mitgestaltet, anstatt nur zu reagieren - und damit Bauwirtschaft und Kommunen
    rechtzeitig wissen, worauf sie sich einstellen müssen.

    Bei der digitalen Vorstellung am 24. September stellen wir die Ergebnisse
    erstmals vor, sprechen mit Expert:innen aus Praxis und Wissenschaft und eröffnen
    den Raum für Fragen aus Publikum und Presse.

    Warum ist das relevant?

    - Politische Brisanz: Ab 2030 gelten EU-weit verbindliche Grenzwerte.
    Deutschland muss hier schnellstmöglich aktiv werden.
    - Wirtschaftliche Dimension: Neue Märkte für Baustoffe und Technologien
    entstehen, mit Folgen für Jobs und Investitionen.
    - Gesellschaftliche Wirkung: Klimafreundliches Bauen betrifft alle - von
    kommunaler Planung bis zum Wohnungsmarkt.

    Programm (Auszug):

    - Vorstellung der 12 Thesen mit den zentralen Empfehlungen
    - Stimmen aus der Praxis: u. a. mit Elise Pischetsrieder (weberbrunner
    architekten), Leon Beck (Architects for Future e.V.) und Stefan Anders (B&O
    Bau), Jörg Finkbeiner (Partner und Partner Architektur)
    - Offenes Q&A mit Presse und Fachpublikum

    Für eine Teilnahme an der Online-Veranstaltung registrieren Sie sich bitte
    direkt bei Zoom: Registrierung
    (https://eu01web.zoom.us/meeting/register/MTN_O_QNTPGo785oJDoCwg)

    Wir unterstützen Sie gern bei der Vermittlung von Interviews mit den
    Expert:innen, stellen Hintergrundmaterial bereit und koordinieren weitere
    Presseanfragen.

    Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Berichterstattung!

    Pressekontakt:

    Caroline Wolf (Head of Communications, Bauhaus Erde): press@bauhauserde.org
    Luisa Seiler (Bauwende Allianz, ProjectTogether): lseiler@projecttogether.org
    01631706143

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/144745/6112662
    OTS: ProjectTogether gGmbH




