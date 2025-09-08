    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Exporte im Juli 2025

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    -0,6 % zum Juni 2025

    WIESBADEN (ots) - Exporte (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren), Juli
    2025

    130,2 Milliarden Euro

    -0,6 % zum Vormonat

    +1,4 % zum Vorjahresmonat

    Importe (kalender- und saisonbereinigte Wareneinfuhren), Juli 2025

    115,4 Milliarden Euro

    -0,1 % zum Vormonat

    +4,3 % zum Vorjahresmonat

    Außenhandelsbilanz (kalender- und saisonbereinigt), Juli 2025

    14,7 Milliarden Euro

    Im Juli 2025 sind die deutschen Exporte gegenüber Juni 2025 kalender- und
    saisonbereinigt um 0,6 % und die Importe um 0,1 % gesunken. Im Vergleich zum
    Vorjahresmonat Juli 2024 stiegen die Exporte um 1,4 % und die Importe um 4,3 %,
    wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter
    mitteilt.

    Im Juli 2025 wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 130,2
    Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 115,4
    Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Die Außenhandelsbilanz schloss
    damit im Juli 2025 mit einem Überschuss von 14,7 Milliarden Euro ab. Im Juni
    2025 hatte der kalender- und saisonbereinigte Saldo der Außenhandelsstatistik
    +15,4 Milliarden Euro betragen. Im Juli 2024 hatte er bei +17,7 Milliarden Euro
    gelegen.

    Außenhandel mit EU-Staaten

    In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im Juli 2025 kalender-
    und saisonbereinigt Waren im Wert von 74,8 Milliarden Euro exportiert und es
    wurden Waren im Wert von 60,3 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber
    Juni 2025 stiegen die kalender- und saisonbereinigten Exporte in die EU-Staaten
    um 2,5 % und die Importe aus diesen Staaten um 1,1 %. In die Staaten der
    Eurozone wurden Waren im Wert von 52,0 Milliarden Euro (+2,5 %) exportiert und
    es wurden Waren im Wert von 39,8 Milliarden Euro (+1,3 %) aus diesen Staaten
    importiert. In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren im
    Wert von 22,8 Milliarden Euro (+2,6 %) exportiert und es wurden Waren im Wert
    von 20,5 Milliarden Euro (+0,7 %) von dort importiert.

    Außenhandel mit Nicht-EU-Staaten

    In die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im Juli 2025 kalender- und
    saisonbereinigt Waren im Wert von 55,3 Milliarden Euro exportiert und es wurden
    Waren im Wert von 55,1 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber
    Juni 2025 nahmen die Exporte in die Drittstaaten um 4,5 % und die Importe von
    dort um 1,3 % ab.

    Die meisten deutschen Exporte gingen im Juli 2025 in die Vereinigten Staaten.
    Dorthin wurden kalender- und saisonbereinigt 7,9 % weniger Waren exportiert als
    im Juni 2025. Damit sanken die Exporte in die Vereinigten Staaten auf 11,1
    Milliarden Euro. Das ist der vierte monatliche Rückgang in Folge und der
    niedrigste Wert seit Dezember 2021 (11,0 Milliarden Euro). Gegenüber dem
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Exporte im Juli 2025 -0,6 % zum Juni 2025 Exporte (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren), Juli 2025 130,2 Milliarden Euro -0,6 % zum Vormonat +1,4 % zum Vorjahresmonat Importe (kalender- und saisonbereinigte Wareneinfuhren), Juli 2025 115,4 Milliarden Euro -0,1 % zum Vormonat +4,3 …