Exporte im Juli 2025
-0,6 % zum Juni 2025
WIESBADEN (ots) - Exporte (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren), Juli
2025
130,2 Milliarden Euro
-0,6 % zum Vormonat
+1,4 % zum Vorjahresmonat
2025
130,2 Milliarden Euro
-0,6 % zum Vormonat
+1,4 % zum Vorjahresmonat
Importe (kalender- und saisonbereinigte Wareneinfuhren), Juli 2025
115,4 Milliarden Euro
-0,1 % zum Vormonat
+4,3 % zum Vorjahresmonat
Außenhandelsbilanz (kalender- und saisonbereinigt), Juli 2025
14,7 Milliarden Euro
Im Juli 2025 sind die deutschen Exporte gegenüber Juni 2025 kalender- und
saisonbereinigt um 0,6 % und die Importe um 0,1 % gesunken. Im Vergleich zum
Vorjahresmonat Juli 2024 stiegen die Exporte um 1,4 % und die Importe um 4,3 %,
wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter
mitteilt.
Im Juli 2025 wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 130,2
Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 115,4
Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Die Außenhandelsbilanz schloss
damit im Juli 2025 mit einem Überschuss von 14,7 Milliarden Euro ab. Im Juni
2025 hatte der kalender- und saisonbereinigte Saldo der Außenhandelsstatistik
+15,4 Milliarden Euro betragen. Im Juli 2024 hatte er bei +17,7 Milliarden Euro
gelegen.
Außenhandel mit EU-Staaten
In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im Juli 2025 kalender-
und saisonbereinigt Waren im Wert von 74,8 Milliarden Euro exportiert und es
wurden Waren im Wert von 60,3 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber
Juni 2025 stiegen die kalender- und saisonbereinigten Exporte in die EU-Staaten
um 2,5 % und die Importe aus diesen Staaten um 1,1 %. In die Staaten der
Eurozone wurden Waren im Wert von 52,0 Milliarden Euro (+2,5 %) exportiert und
es wurden Waren im Wert von 39,8 Milliarden Euro (+1,3 %) aus diesen Staaten
importiert. In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren im
Wert von 22,8 Milliarden Euro (+2,6 %) exportiert und es wurden Waren im Wert
von 20,5 Milliarden Euro (+0,7 %) von dort importiert.
Außenhandel mit Nicht-EU-Staaten
In die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im Juli 2025 kalender- und
saisonbereinigt Waren im Wert von 55,3 Milliarden Euro exportiert und es wurden
Waren im Wert von 55,1 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber
Juni 2025 nahmen die Exporte in die Drittstaaten um 4,5 % und die Importe von
dort um 1,3 % ab.
Die meisten deutschen Exporte gingen im Juli 2025 in die Vereinigten Staaten.
Dorthin wurden kalender- und saisonbereinigt 7,9 % weniger Waren exportiert als
im Juni 2025. Damit sanken die Exporte in die Vereinigten Staaten auf 11,1
Milliarden Euro. Das ist der vierte monatliche Rückgang in Folge und der
niedrigste Wert seit Dezember 2021 (11,0 Milliarden Euro). Gegenüber dem
