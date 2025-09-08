-0,6 % zum Juni 2025

WIESBADEN (ots) - Exporte (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren), Juli

2025



130,2 Milliarden Euro



-0,6 % zum Vormonat



+1,4 % zum Vorjahresmonat





Importe (kalender- und saisonbereinigte Wareneinfuhren), Juli 2025115,4 Milliarden Euro-0,1 % zum Vormonat+4,3 % zum VorjahresmonatAußenhandelsbilanz (kalender- und saisonbereinigt), Juli 202514,7 Milliarden EuroIm Juli 2025 sind die deutschen Exporte gegenüber Juni 2025 kalender- undsaisonbereinigt um 0,6 % und die Importe um 0,1 % gesunken. Im Vergleich zumVorjahresmonat Juli 2024 stiegen die Exporte um 1,4 % und die Importe um 4,3 %,wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weitermitteilt.Im Juli 2025 wurden kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 130,2Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 115,4Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Die Außenhandelsbilanz schlossdamit im Juli 2025 mit einem Überschuss von 14,7 Milliarden Euro ab. Im Juni2025 hatte der kalender- und saisonbereinigte Saldo der Außenhandelsstatistik+15,4 Milliarden Euro betragen. Im Juli 2024 hatte er bei +17,7 Milliarden Eurogelegen.Außenhandel mit EU-StaatenIn die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im Juli 2025 kalender-und saisonbereinigt Waren im Wert von 74,8 Milliarden Euro exportiert und eswurden Waren im Wert von 60,3 Milliarden Euro von dort importiert. GegenüberJuni 2025 stiegen die kalender- und saisonbereinigten Exporte in die EU-Staatenum 2,5 % und die Importe aus diesen Staaten um 1,1 %. In die Staaten derEurozone wurden Waren im Wert von 52,0 Milliarden Euro (+2,5 %) exportiert undes wurden Waren im Wert von 39,8 Milliarden Euro (+1,3 %) aus diesen Staatenimportiert. In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren imWert von 22,8 Milliarden Euro (+2,6 %) exportiert und es wurden Waren im Wertvon 20,5 Milliarden Euro (+0,7 %) von dort importiert.Außenhandel mit Nicht-EU-StaatenIn die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im Juli 2025 kalender- undsaisonbereinigt Waren im Wert von 55,3 Milliarden Euro exportiert und es wurdenWaren im Wert von 55,1 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. GegenüberJuni 2025 nahmen die Exporte in die Drittstaaten um 4,5 % und die Importe vondort um 1,3 % ab.Die meisten deutschen Exporte gingen im Juli 2025 in die Vereinigten Staaten.Dorthin wurden kalender- und saisonbereinigt 7,9 % weniger Waren exportiert alsim Juni 2025. Damit sanken die Exporte in die Vereinigten Staaten auf 11,1Milliarden Euro. Das ist der vierte monatliche Rückgang in Folge und derniedrigste Wert seit Dezember 2021 (11,0 Milliarden Euro). Gegenüber dem