Stromerzeugung im 1. Halbjahr 2025
5,9 % weniger Strom aus erneuerbaren Energien
WIESBADEN (ots) -
- Im Inland produzierte Strommenge wegen Anstieg um rund 10 % bei fossilen
Energieträgern insgesamt nahezu unverändert zum Vorjahreszeitraum
- Stromerzeugung aus Windkraft geht wegen schwacher Windverhältnisse um rund 18
% zurück, Stromproduktion aus Photovoltaik steigt dagegen um rund 28 %
- Stromimporte steigen um 0,8 %, Stromexporte um 6,5 % - insgesamt verfügbare
und nachgefragte Strommenge damit fast unverändert
Im 1. Halbjahr 2025 wurden in Deutschland 221 Milliarden Kilowattstunden Strom
erzeugt und in das Netz eingespeist. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 0,3 % mehr als im 1. Halbjahr
2024. Die Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energiequellen sank dabei um 5,9 %
auf 127,7 Milliarden Kilowattstunden. Damit stammten 57,8 % des inländisch
produzierten Stroms aus erneuerbaren Quellen (1. Halbjahr 2024: 61,6 %).
Demgegenüber stieg die Stromerzeugung aus konventionellen Energieträgern
gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,1 % auf 93,2 Milliarden Kilowattstunden
und einen Anteil von 42,2 % der inländischen Stromproduktion (1. Halbjahr 2024:
38,4 %).
Photovoltaik drittwichtigster Energieträger vor Erdgas
Die Stromerzeugung aus Windkraft sank im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem 1.
Halbjahr 2024 um 18,1 % auf 60,2 Milliarden Kilowattstunden. Dieser Rückgang war
das Ergebnis ungewöhnlich schwacher Windverhältnisse. Dennoch blieb die
Windkraft mit einem Anteil von 27,2 % der wichtigste Energieträger in der
inländischen Stromproduktion.
Dagegen nahm die Stromproduktion aus Photovoltaik stark zu: Mit einem Anstieg
von 27,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Einspeisung auf 39,3
Milliarden Kilowattstunden. Strom aus Photovoltaik machte damit 17,8 % der
gesamten produzierten Strommenge aus und nahm den dritten Platz in der
inländischen Stromerzeugung ein. Der Anstieg der Einspeisung aus Photovoltaik
erklärt sich vor allem durch den Zubau neuer Anlagen sowie durch ungewöhnlich
viele Sonnenstunden.
Kohle und Erdgas legen zu, Kohle weiterhin zweitwichtigster Energieträger
Die in Kohlekraftwerken erzeugte Strommenge stieg im 1. Halbjahr 2025 gegenüber
dem 1. Halbjahr 2024 um 9,3 % auf 50,3 Milliarden Kilowattstunden. Damit blieb
Kohle mit einem Anteil von 22,7 % des insgesamt produzierten Stroms der
zweitwichtigste Energieträger in der inländischen Stromerzeugung.
Auch die Stromerzeugung aus Erdgas legte zu, und zwar um 11,6 % gegenüber dem
Vorjahreszeitraum auf 35,8 Milliarden Kilowattstunden. Der Zuwachs bei der
