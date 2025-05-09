    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Stromerzeugung im 1. Halbjahr 2025

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    5,9 % weniger Strom aus erneuerbaren Energien

    WIESBADEN (ots) -

    - Im Inland produzierte Strommenge wegen Anstieg um rund 10 % bei fossilen
    Energieträgern insgesamt nahezu unverändert zum Vorjahreszeitraum
    - Stromerzeugung aus Windkraft geht wegen schwacher Windverhältnisse um rund 18
    % zurück, Stromproduktion aus Photovoltaik steigt dagegen um rund 28 %
    - Stromimporte steigen um 0,8 %, Stromexporte um 6,5 % - insgesamt verfügbare
    und nachgefragte Strommenge damit fast unverändert

    Im 1. Halbjahr 2025 wurden in Deutschland 221 Milliarden Kilowattstunden Strom
    erzeugt und in das Netz eingespeist. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
    nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 0,3 % mehr als im 1. Halbjahr
    2024. Die Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energiequellen sank dabei um 5,9 %
    auf 127,7 Milliarden Kilowattstunden. Damit stammten 57,8 % des inländisch
    produzierten Stroms aus erneuerbaren Quellen (1. Halbjahr 2024: 61,6 %).
    Demgegenüber stieg die Stromerzeugung aus konventionellen Energieträgern
    gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,1 % auf 93,2 Milliarden Kilowattstunden
    und einen Anteil von 42,2 % der inländischen Stromproduktion (1. Halbjahr 2024:
    38,4 %).

    Photovoltaik drittwichtigster Energieträger vor Erdgas

    Die Stromerzeugung aus Windkraft sank im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem 1.
    Halbjahr 2024 um 18,1 % auf 60,2 Milliarden Kilowattstunden. Dieser Rückgang war
    das Ergebnis ungewöhnlich schwacher Windverhältnisse. Dennoch blieb die
    Windkraft mit einem Anteil von 27,2 % der wichtigste Energieträger in der
    inländischen Stromproduktion.

    Dagegen nahm die Stromproduktion aus Photovoltaik stark zu: Mit einem Anstieg
    von 27,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Einspeisung auf 39,3
    Milliarden Kilowattstunden. Strom aus Photovoltaik machte damit 17,8 % der
    gesamten produzierten Strommenge aus und nahm den dritten Platz in der
    inländischen Stromerzeugung ein. Der Anstieg der Einspeisung aus Photovoltaik
    erklärt sich vor allem durch den Zubau neuer Anlagen sowie durch ungewöhnlich
    viele Sonnenstunden.

    Kohle und Erdgas legen zu, Kohle weiterhin zweitwichtigster Energieträger

    Die in Kohlekraftwerken erzeugte Strommenge stieg im 1. Halbjahr 2025 gegenüber
    dem 1. Halbjahr 2024 um 9,3 % auf 50,3 Milliarden Kilowattstunden. Damit blieb
    Kohle mit einem Anteil von 22,7 % des insgesamt produzierten Stroms der
    zweitwichtigste Energieträger in der inländischen Stromerzeugung.

    Auch die Stromerzeugung aus Erdgas legte zu, und zwar um 11,6 % gegenüber dem
    Vorjahreszeitraum auf 35,8 Milliarden Kilowattstunden. Der Zuwachs bei der
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Stromerzeugung im 1. Halbjahr 2025 5,9 % weniger Strom aus erneuerbaren Energien - Im Inland produzierte Strommenge wegen Anstieg um rund 10 % bei fossilen Energieträgern insgesamt nahezu unverändert zum Vorjahreszeitraum - Stromerzeugung aus Windkraft geht wegen schwacher Windverhältnisse um rund 18 % zurück, …