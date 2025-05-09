5,9 % weniger Strom aus erneuerbaren Energien

WIESBADEN (ots) -



- Im Inland produzierte Strommenge wegen Anstieg um rund 10 % bei fossilen

Energieträgern insgesamt nahezu unverändert zum Vorjahreszeitraum

- Stromerzeugung aus Windkraft geht wegen schwacher Windverhältnisse um rund 18

% zurück, Stromproduktion aus Photovoltaik steigt dagegen um rund 28 %

- Stromimporte steigen um 0,8 %, Stromexporte um 6,5 % - insgesamt verfügbare

und nachgefragte Strommenge damit fast unverändert



Im 1. Halbjahr 2025 wurden in Deutschland 221 Milliarden Kilowattstunden Strom

erzeugt und in das Netz eingespeist. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 0,3 % mehr als im 1. Halbjahr

2024. Die Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energiequellen sank dabei um 5,9 %

auf 127,7 Milliarden Kilowattstunden. Damit stammten 57,8 % des inländisch

produzierten Stroms aus erneuerbaren Quellen (1. Halbjahr 2024: 61,6 %).

Demgegenüber stieg die Stromerzeugung aus konventionellen Energieträgern

gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,1 % auf 93,2 Milliarden Kilowattstunden

und einen Anteil von 42,2 % der inländischen Stromproduktion (1. Halbjahr 2024:

38,4 %).









Die Stromerzeugung aus Windkraft sank im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem 1.

Halbjahr 2024 um 18,1 % auf 60,2 Milliarden Kilowattstunden. Dieser Rückgang war

das Ergebnis ungewöhnlich schwacher Windverhältnisse. Dennoch blieb die

Windkraft mit einem Anteil von 27,2 % der wichtigste Energieträger in der

inländischen Stromproduktion.



Dagegen nahm die Stromproduktion aus Photovoltaik stark zu: Mit einem Anstieg

von 27,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Einspeisung auf 39,3

Milliarden Kilowattstunden. Strom aus Photovoltaik machte damit 17,8 % der

gesamten produzierten Strommenge aus und nahm den dritten Platz in der

inländischen Stromerzeugung ein. Der Anstieg der Einspeisung aus Photovoltaik

erklärt sich vor allem durch den Zubau neuer Anlagen sowie durch ungewöhnlich

viele Sonnenstunden.



Kohle und Erdgas legen zu, Kohle weiterhin zweitwichtigster Energieträger



Die in Kohlekraftwerken erzeugte Strommenge stieg im 1. Halbjahr 2025 gegenüber

dem 1. Halbjahr 2024 um 9,3 % auf 50,3 Milliarden Kilowattstunden. Damit blieb

Kohle mit einem Anteil von 22,7 % des insgesamt produzierten Stroms der

zweitwichtigste Energieträger in der inländischen Stromerzeugung.



Auch die Stromerzeugung aus Erdgas legte zu, und zwar um 11,6 % gegenüber dem

Vorjahreszeitraum auf 35,8 Milliarden Kilowattstunden. Der Zuwachs bei der Seite 1 von 2 Seite 2 ►





