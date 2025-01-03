+1,3 % zum Vormonat / Produktion in den energieintensiven Industriezweigen um 0,4 % gestiegen

WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe



Juli 2025 (real, vorlÃ¤ufig):



+1,3 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



+1,5 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Juni 2025 (real, revidiert):-0,1 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-1,8 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nachvorlÃ¤ufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juli 2025gegenÃ¼ber Juni 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,3 % gestiegen. Im wenigervolatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von Mai 2025 bis Juli 2025 um0,1 % niedriger als in den drei Monaten zuvor. Im Juni 2025 sank die ProduktiongegenÃ¼ber Mai 2025 nach Revision der vorlÃ¤ufigen Ergebnisse um 0,1 %(vorlÃ¤ufiger Wert: -1,9 %). Das AusmaÃŸ der Revision ist auf Korrekturmeldungeneines Unternehmens aus der Automobilindustrie und DatenergÃ¤nzungenzurÃ¼ckzufÃ¼hren. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 war die Produktion imJuli 2025 kalenderbereinigt 1,5 % hÃ¶her.Produktionsanstieg im MaschinenbauDie positive Entwicklung der Produktion im Juli 2025 ist vor allem auf denAnstieg im Maschinenbau (kalender- und saisonbereinigt +9,5 % zum Vormonat)zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Auch die ProduktionszuwÃ¤chse in der Automobilindustrie (+2,3 %)und der Pharmaindustrie (+8,4 %) beeinflussten das Gesamtergebnis positiv.Negativ wirkte sich hingegen der RÃ¼ckgang der Energieerzeugung (-4,5 %) aus.Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)stieg im Juli 2025 gegenÃ¼ber Juni 2025 saison- und kalenderbereinigt um 2,2 %.Innerhalb der Industrie war ein Anstieg Ã¼ber alle drei Hauptgruppen zuverzeichnen: Die Produktion von InvestitionsgÃ¼tern stieg um 3,0 %, dieProduktion von KonsumgÃ¼tern um 2,1 % und Produktion von VorleistungsgÃ¼tern um0,8 %. Die Bauproduktion stieg um 0,3 %.Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 stieg die Industrieproduktionkalenderbereinigt um 2,3 %.Produktion in energieintensiven Industriezweigen gestiegenIn den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Juli 2025gegenÃ¼ber Juni 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,4 % gestiegen. ImDreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigenvon Mai 2025 bis Juli 2025 um 2,6 % niedriger als in den drei Monaten zuvor.Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juli 2024 war die energieintensive Produktionim Juli 2025 kalenderbereinigt um 4,8 % niedriger. Eine Analyse zumProduktionsindex fÃ¼r energieintensive Industriezweige ist auf der Themenseite