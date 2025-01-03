Produktion im Juli 2025
+1,3 % zum Vormonat / Produktion in den energieintensiven Industriezweigen um 0,4 % gestiegen
WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe
Juli 2025 (real, vorlÃ¤ufig):
+1,3 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
+1,5 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
Juli 2025 (real, vorlÃ¤ufig):
+1,3 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
+1,5 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
Juni 2025 (real, revidiert):
-0,1 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
-1,8 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach
vorlÃ¤ufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juli 2025
gegenÃ¼ber Juni 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,3 % gestiegen. Im weniger
volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von Mai 2025 bis Juli 2025 um
0,1 % niedriger als in den drei Monaten zuvor. Im Juni 2025 sank die Produktion
gegenÃ¼ber Mai 2025 nach Revision der vorlÃ¤ufigen Ergebnisse um 0,1 %
(vorlÃ¤ufiger Wert: -1,9 %). Das AusmaÃŸ der Revision ist auf Korrekturmeldungen
eines Unternehmens aus der Automobilindustrie und DatenergÃ¤nzungen
zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 war die Produktion im
Juli 2025 kalenderbereinigt 1,5 % hÃ¶her.
Produktionsanstieg im Maschinenbau
Die positive Entwicklung der Produktion im Juli 2025 ist vor allem auf den
Anstieg im Maschinenbau (kalender- und saisonbereinigt +9,5 % zum Vormonat)
zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Auch die ProduktionszuwÃ¤chse in der Automobilindustrie (+2,3 %)
und der Pharmaindustrie (+8,4 %) beeinflussten das Gesamtergebnis positiv.
Negativ wirkte sich hingegen der RÃ¼ckgang der Energieerzeugung (-4,5 %) aus.
Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)
stieg im Juli 2025 gegenÃ¼ber Juni 2025 saison- und kalenderbereinigt um 2,2 %.
Innerhalb der Industrie war ein Anstieg Ã¼ber alle drei Hauptgruppen zu
verzeichnen: Die Produktion von InvestitionsgÃ¼tern stieg um 3,0 %, die
Produktion von KonsumgÃ¼tern um 2,1 % und Produktion von VorleistungsgÃ¼tern um
0,8 %. Die Bauproduktion stieg um 0,3 %.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 stieg die Industrieproduktion
kalenderbereinigt um 2,3 %.
Produktion in energieintensiven Industriezweigen gestiegen
In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Juli 2025
gegenÃ¼ber Juni 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,4 % gestiegen. Im
Dreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen
von Mai 2025 bis Juli 2025 um 2,6 % niedriger als in den drei Monaten zuvor.
Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juli 2024 war die energieintensive Produktion
im Juli 2025 kalenderbereinigt um 4,8 % niedriger. Eine Analyse zum
Produktionsindex fÃ¼r energieintensive Industriezweige ist auf der Themenseite
-0,1 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
-1,8 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach
vorlÃ¤ufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juli 2025
gegenÃ¼ber Juni 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,3 % gestiegen. Im weniger
volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von Mai 2025 bis Juli 2025 um
0,1 % niedriger als in den drei Monaten zuvor. Im Juni 2025 sank die Produktion
gegenÃ¼ber Mai 2025 nach Revision der vorlÃ¤ufigen Ergebnisse um 0,1 %
(vorlÃ¤ufiger Wert: -1,9 %). Das AusmaÃŸ der Revision ist auf Korrekturmeldungen
eines Unternehmens aus der Automobilindustrie und DatenergÃ¤nzungen
zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 war die Produktion im
Juli 2025 kalenderbereinigt 1,5 % hÃ¶her.
Produktionsanstieg im Maschinenbau
Die positive Entwicklung der Produktion im Juli 2025 ist vor allem auf den
Anstieg im Maschinenbau (kalender- und saisonbereinigt +9,5 % zum Vormonat)
zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Auch die ProduktionszuwÃ¤chse in der Automobilindustrie (+2,3 %)
und der Pharmaindustrie (+8,4 %) beeinflussten das Gesamtergebnis positiv.
Negativ wirkte sich hingegen der RÃ¼ckgang der Energieerzeugung (-4,5 %) aus.
Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)
stieg im Juli 2025 gegenÃ¼ber Juni 2025 saison- und kalenderbereinigt um 2,2 %.
Innerhalb der Industrie war ein Anstieg Ã¼ber alle drei Hauptgruppen zu
verzeichnen: Die Produktion von InvestitionsgÃ¼tern stieg um 3,0 %, die
Produktion von KonsumgÃ¼tern um 2,1 % und Produktion von VorleistungsgÃ¼tern um
0,8 %. Die Bauproduktion stieg um 0,3 %.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 stieg die Industrieproduktion
kalenderbereinigt um 2,3 %.
Produktion in energieintensiven Industriezweigen gestiegen
In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Juli 2025
gegenÃ¼ber Juni 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,4 % gestiegen. Im
Dreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen
von Mai 2025 bis Juli 2025 um 2,6 % niedriger als in den drei Monaten zuvor.
Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juli 2024 war die energieintensive Produktion
im Juli 2025 kalenderbereinigt um 4,8 % niedriger. Eine Analyse zum
Produktionsindex fÃ¼r energieintensive Industriezweige ist auf der Themenseite
Autor folgen