    Produktion im Juli 2025

    +1,3 % zum Vormonat / Produktion in den energieintensiven Industriezweigen um 0,4 % gestiegen

    WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe

    Juli 2025 (real, vorlÃ¤ufig):

    +1,3 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

    +1,5 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

    Juni 2025 (real, revidiert):

    -0,1 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

    -1,8 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

    Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach
    vorlÃ¤ufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juli 2025
    gegenÃ¼ber Juni 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,3 % gestiegen. Im weniger
    volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von Mai 2025 bis Juli 2025 um
    0,1 % niedriger als in den drei Monaten zuvor. Im Juni 2025 sank die Produktion
    gegenÃ¼ber Mai 2025 nach Revision der vorlÃ¤ufigen Ergebnisse um 0,1 %
    (vorlÃ¤ufiger Wert: -1,9 %). Das AusmaÃŸ der Revision ist auf Korrekturmeldungen
    eines Unternehmens aus der Automobilindustrie und DatenergÃ¤nzungen
    zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 war die Produktion im
    Juli 2025 kalenderbereinigt 1,5 % hÃ¶her.

    Produktionsanstieg im Maschinenbau

    Die positive Entwicklung der Produktion im Juli 2025 ist vor allem auf den
    Anstieg im Maschinenbau (kalender- und saisonbereinigt +9,5 % zum Vormonat)
    zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Auch die ProduktionszuwÃ¤chse in der Automobilindustrie (+2,3 %)
    und der Pharmaindustrie (+8,4 %) beeinflussten das Gesamtergebnis positiv.
    Negativ wirkte sich hingegen der RÃ¼ckgang der Energieerzeugung (-4,5 %) aus.

    Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)
    stieg im Juli 2025 gegenÃ¼ber Juni 2025 saison- und kalenderbereinigt um 2,2 %.
    Innerhalb der Industrie war ein Anstieg Ã¼ber alle drei Hauptgruppen zu
    verzeichnen: Die Produktion von InvestitionsgÃ¼tern stieg um 3,0 %, die
    Produktion von KonsumgÃ¼tern um 2,1 % und Produktion von VorleistungsgÃ¼tern um
    0,8 %. Die Bauproduktion stieg um 0,3 %.

    Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 stieg die Industrieproduktion
    kalenderbereinigt um 2,3 %.

    Produktion in energieintensiven Industriezweigen gestiegen

    In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Juli 2025
    gegenÃ¼ber Juni 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,4 % gestiegen. Im
    Dreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen
    von Mai 2025 bis Juli 2025 um 2,6 % niedriger als in den drei Monaten zuvor.
    Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juli 2024 war die energieintensive Produktion
    im Juli 2025 kalenderbereinigt um 4,8 % niedriger. Eine Analyse zum
    Produktionsindex fÃ¼r energieintensive Industriezweige ist auf der Themenseite
