Newronika ernennt Keith Carlton zum Geschäftsführenden Vorsitzenden, um die strategische Führung zu stärken

Mailand (ots/PRNewswire) - Newronika, ein Pionier auf dem Gebiet der adaptiven

Tiefenhirnstimulationstechnologie (AlphaDBS(TM)), ist stolz darauf, die

Ernennung von Herrn Keith Carlton zum neuen geschäftsführenden Vorsitzenden des

Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.



Herr Carlton verfügt über umfangreiche Führungserfahrung in den Bereichen

Medizinprodukte und Neuromodulation. Im Laufe seiner Karriere hat er Innovation,

strategisches Wachstum sowie operative Exzellenz auf höchstem Niveau

vorangetrieben - was ihn zu einer idealen Führungspersönlichkeit macht, wenn

Newronika die nächste Phase der globalen Expansion einleitet.





"Wir fühlen uns geehrt, Keith als unseren geschäftsführenden Vorsitzenden

begrüßen zu dürfen", sagte Lorenzo Rossi, PhD, Mitbegründer und Geschäftsführer

von Newronika. "Sein strategischer Weitblick, gepaart mit einer hervorragenden

Bilanz bei der Skalierung innovativer medizintechnischer Unternehmen, wird

entscheidend sein, wenn wir die klinische Validierung und die Vermarktung von

AlphaDBS, unserem proprietären adaptiven System zur tiefen Hirnstimulation,

vorantreiben. Diese innovative Plattform wurde entwickelt, um eine

Präzisionstherapie zu liefern, welche die Linderung der Symptome verbessert

sowie die Nebenwirkungen für Parkinson-Patienten minimiert und gleichzeitig die

Präsenz sowie den Einfluss von Newronika weltweit stärkt."



Carlo Sanfilippo, Senior Investment Manager bei Indaco Venture Partners und

Mitglied des Vorstands von Newronika, fügte hinzu: "Wir heißen Keith herzlich

willkommen und sind überzeugt, dass er über die erforderliche Führungsstärke

sowie über die Erfahrung verfügt, um das Unternehmen durch seine nächste

Wachstumsphase zu führen."



"Es ist ein Privileg, bei Newronika zu einem so entscheidenden Zeitpunkt

einzusteigen", fügte Herr Carlton hinzu. "Die bahnbrechende adaptive

DBS-Technologie des Unternehmens hat das Potenzial, den Behandlungsstandard für

die Parkinson-Krankheit und andere neurologische Störungen neu zu definieren.

Ich freue mich darauf, mit dem Vorstand und unserem talentierten Team

zusammenzuarbeiten, um die Innovation zu beschleunigen, den Zugang für Patienten

zu erweitern sowie eine bedeutende Wirkung auf globaler Ebene zu erzielen, wobei

die erste Priorität darin besteht, den erfolgreichen Start der

Phase-III-Pivotalstudie in den USA zu unterstützen."



Die Ernennung von Herrn Carlton stärkt das Führungsfundament von Newronika, da

das Unternehmen auf den jüngsten Meilensteinen - einschließlich der CE-Zulassung

für AlphaDBS, der IDE-Freigabe durch die US-FDA und dem erfolgreichen Abschluss

einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 13,6 Millionen Euro - weiter

aufbaut und sein Engagement für einen weltweiten Paradigmenwechsel in der

Neuromodulationstherapie unterstreicht.



Informationen zu Newronika S.p.A.



Newronika, ein Spin-off der Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore

Policlinico und der Universität Mailand, verändert die Tiefenhirnstimulation

durch eine adaptive Technologie, die neurophysiologisches Feedback in Echtzeit

zur Optimierung der Therapie nutzt. Newronika hat seinen Hauptsitz in Mailand,

Italien, und widmet sich der Weiterentwicklung der adaptiven DBS, mit

behördlichen Genehmigungen sowie klinischen Initiativen in Europa, den USA und

darüber hinaus.



Medienkontakt:



Lorenzo Rossi, PhD, Mitbegründer und Geschäftsführer

Lorenzo Rossi, PhD, Mitbegründer und Geschäftsführer
E-Mail: lorenzo.rossi@newronika.com

Website: www.newronika.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2612569/5150136/Newronika_Logo.jpg

