    Newronika ernennt Keith Carlton zum Geschäftsführenden Vorsitzenden, um die strategische Führung zu stärken

    Mailand (ots/PRNewswire) - Newronika, ein Pionier auf dem Gebiet der adaptiven
    Tiefenhirnstimulationstechnologie (AlphaDBS(TM)), ist stolz darauf, die
    Ernennung von Herrn Keith Carlton zum neuen geschäftsführenden Vorsitzenden des
    Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

    Herr Carlton verfügt über umfangreiche Führungserfahrung in den Bereichen
    Medizinprodukte und Neuromodulation. Im Laufe seiner Karriere hat er Innovation,
    strategisches Wachstum sowie operative Exzellenz auf höchstem Niveau
    vorangetrieben - was ihn zu einer idealen Führungspersönlichkeit macht, wenn
    Newronika die nächste Phase der globalen Expansion einleitet.

    "Wir fühlen uns geehrt, Keith als unseren geschäftsführenden Vorsitzenden
    begrüßen zu dürfen", sagte Lorenzo Rossi, PhD, Mitbegründer und Geschäftsführer
    von Newronika. "Sein strategischer Weitblick, gepaart mit einer hervorragenden
    Bilanz bei der Skalierung innovativer medizintechnischer Unternehmen, wird
    entscheidend sein, wenn wir die klinische Validierung und die Vermarktung von
    AlphaDBS, unserem proprietären adaptiven System zur tiefen Hirnstimulation,
    vorantreiben. Diese innovative Plattform wurde entwickelt, um eine
    Präzisionstherapie zu liefern, welche die Linderung der Symptome verbessert
    sowie die Nebenwirkungen für Parkinson-Patienten minimiert und gleichzeitig die
    Präsenz sowie den Einfluss von Newronika weltweit stärkt."

    Carlo Sanfilippo, Senior Investment Manager bei Indaco Venture Partners und
    Mitglied des Vorstands von Newronika, fügte hinzu: "Wir heißen Keith herzlich
    willkommen und sind überzeugt, dass er über die erforderliche Führungsstärke
    sowie über die Erfahrung verfügt, um das Unternehmen durch seine nächste
    Wachstumsphase zu führen."

    "Es ist ein Privileg, bei Newronika zu einem so entscheidenden Zeitpunkt
    einzusteigen", fügte Herr Carlton hinzu. "Die bahnbrechende adaptive
    DBS-Technologie des Unternehmens hat das Potenzial, den Behandlungsstandard für
    die Parkinson-Krankheit und andere neurologische Störungen neu zu definieren.
    Ich freue mich darauf, mit dem Vorstand und unserem talentierten Team
    zusammenzuarbeiten, um die Innovation zu beschleunigen, den Zugang für Patienten
    zu erweitern sowie eine bedeutende Wirkung auf globaler Ebene zu erzielen, wobei
    die erste Priorität darin besteht, den erfolgreichen Start der
    Phase-III-Pivotalstudie in den USA zu unterstützen."

    Die Ernennung von Herrn Carlton stärkt das Führungsfundament von Newronika, da
    das Unternehmen auf den jüngsten Meilensteinen - einschließlich der CE-Zulassung
    für AlphaDBS, der IDE-Freigabe durch die US-FDA und dem erfolgreichen Abschluss
    einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 13,6 Millionen Euro - weiter
    aufbaut und sein Engagement für einen weltweiten Paradigmenwechsel in der
    Neuromodulationstherapie unterstreicht.

    Informationen zu Newronika S.p.A.

    Newronika, ein Spin-off der Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore
    Policlinico und der Universität Mailand, verändert die Tiefenhirnstimulation
    durch eine adaptive Technologie, die neurophysiologisches Feedback in Echtzeit
    zur Optimierung der Therapie nutzt. Newronika hat seinen Hauptsitz in Mailand,
    Italien, und widmet sich der Weiterentwicklung der adaptiven DBS, mit
    behördlichen Genehmigungen sowie klinischen Initiativen in Europa, den USA und
    darüber hinaus.

    Medienkontakt:

    Lorenzo Rossi, PhD, Mitbegründer und Geschäftsführer
    E-Mail: Lorenzo Rossi lorenzo.rossi@newronika.com Newronika SpA
    Website: www.newronika.com
    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2612569/5150136/Newronika_Logo.jpg
