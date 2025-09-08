Newronika ernennt Keith Carlton zum Geschäftsführenden Vorsitzenden, um die strategische Führung zu stärken
Mailand (ots/PRNewswire) - Newronika, ein Pionier auf dem Gebiet der adaptiven
Tiefenhirnstimulationstechnologie (AlphaDBS(TM)), ist stolz darauf, die
Ernennung von Herrn Keith Carlton zum neuen geschäftsführenden Vorsitzenden des
Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.
Herr Carlton verfügt über umfangreiche Führungserfahrung in den Bereichen
Medizinprodukte und Neuromodulation. Im Laufe seiner Karriere hat er Innovation,
strategisches Wachstum sowie operative Exzellenz auf höchstem Niveau
vorangetrieben - was ihn zu einer idealen Führungspersönlichkeit macht, wenn
Newronika die nächste Phase der globalen Expansion einleitet.
"Wir fühlen uns geehrt, Keith als unseren geschäftsführenden Vorsitzenden
begrüßen zu dürfen", sagte Lorenzo Rossi, PhD, Mitbegründer und Geschäftsführer
von Newronika. "Sein strategischer Weitblick, gepaart mit einer hervorragenden
Bilanz bei der Skalierung innovativer medizintechnischer Unternehmen, wird
entscheidend sein, wenn wir die klinische Validierung und die Vermarktung von
AlphaDBS, unserem proprietären adaptiven System zur tiefen Hirnstimulation,
vorantreiben. Diese innovative Plattform wurde entwickelt, um eine
Präzisionstherapie zu liefern, welche die Linderung der Symptome verbessert
sowie die Nebenwirkungen für Parkinson-Patienten minimiert und gleichzeitig die
Präsenz sowie den Einfluss von Newronika weltweit stärkt."
Carlo Sanfilippo, Senior Investment Manager bei Indaco Venture Partners und
Mitglied des Vorstands von Newronika, fügte hinzu: "Wir heißen Keith herzlich
willkommen und sind überzeugt, dass er über die erforderliche Führungsstärke
sowie über die Erfahrung verfügt, um das Unternehmen durch seine nächste
Wachstumsphase zu führen."
"Es ist ein Privileg, bei Newronika zu einem so entscheidenden Zeitpunkt
einzusteigen", fügte Herr Carlton hinzu. "Die bahnbrechende adaptive
DBS-Technologie des Unternehmens hat das Potenzial, den Behandlungsstandard für
die Parkinson-Krankheit und andere neurologische Störungen neu zu definieren.
Ich freue mich darauf, mit dem Vorstand und unserem talentierten Team
zusammenzuarbeiten, um die Innovation zu beschleunigen, den Zugang für Patienten
zu erweitern sowie eine bedeutende Wirkung auf globaler Ebene zu erzielen, wobei
die erste Priorität darin besteht, den erfolgreichen Start der
Phase-III-Pivotalstudie in den USA zu unterstützen."
Die Ernennung von Herrn Carlton stärkt das Führungsfundament von Newronika, da
das Unternehmen auf den jüngsten Meilensteinen - einschließlich der CE-Zulassung
für AlphaDBS, der IDE-Freigabe durch die US-FDA und dem erfolgreichen Abschluss
einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 13,6 Millionen Euro - weiter
aufbaut und sein Engagement für einen weltweiten Paradigmenwechsel in der
Neuromodulationstherapie unterstreicht.
Informationen zu Newronika S.p.A.
Newronika, ein Spin-off der Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore
Policlinico und der Universität Mailand, verändert die Tiefenhirnstimulation
durch eine adaptive Technologie, die neurophysiologisches Feedback in Echtzeit
zur Optimierung der Therapie nutzt. Newronika hat seinen Hauptsitz in Mailand,
Italien, und widmet sich der Weiterentwicklung der adaptiven DBS, mit
behördlichen Genehmigungen sowie klinischen Initiativen in Europa, den USA und
darüber hinaus.
Medienkontakt:
Lorenzo Rossi, PhD, Mitbegründer und Geschäftsführer
E-Mail: Lorenzo Rossi lorenzo.rossi@newronika.com Newronika SpA
Website: www.newronika.com
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2612569/5150136/Newronika_Logo.jpg
