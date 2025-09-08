    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUber Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Uber Technologies

    Uber bringt Robotaxis nach München: Erste Tests starten nächstes Jahr!

    Uber will mit Momenta ab 2026 Robotaxis in München testen. Der Wettlauf um den Milliardenmarkt für autonomes Fahren spitzt sich damit weiter zu.

    Für Sie zusammengefasst
    Mobilität der Zukunft - Uber bringt Robotaxis nach München: Erste Tests starten nächstes Jahr!
    Foto: Jeff Chiu/AP/dpa - dpa-Bildfunk

    Uber und das chinesische Technologieunternehmen Momenta wollen ab dem kommenden Jahr gemeinsam selbstfahrende Fahrzeuge in München testen. Beide Firmen bestätigten am Montag, dass es sich dabei um Fahrzeuge der Automatisierungsstufe vier handelt. Diese Autos können in definierten Bereichen ohne menschliches Eingreifen fahren, allerdings nur unter klaren Rahmenbedingungen. Für Uber ist es ein weiterer Schritt, die Präsenz im Geschäft mit Robotaxis weltweit auszubauen.

    Kooperation mit Momenta

    Momenta bringt nach eigenen Angaben bereits umfassende Erfahrung mit. Die Software des Unternehmens ist in mehr als 400.000 Fahrzeugen im Einsatz, die durch Kooperationen mit verschiedenen Autoherstellern auf die Straße kamen. Uber und Momenta hatten ihre Zusammenarbeit erstmals im Mai angekündigt, mit dem Ziel, autonome Mobilität in Märkten jenseits der Vereinigten Staaten und Chinas einzuführen.

    Wettbewerb im Robotaxi-Business

    Bereits am vergangenen Freitag hatten wir berichtet, dass Uber auch in den Vereinigten Staaten Fortschritte macht. Gemeinsam mit dem Start-up Avride kündigte das Unternehmen an, die Tests für Robotaxis in Dallas auszuweiten.

    Der globale Markt für Robotaxis gewinnt also deutlich an Dynamik. Auch Tesla testet seit Juni einen Pilotbetrieb in Austin und will bis Ende 2025 vollständig fahrerlose Dienste anbieten. Waymo, die Alphabet-Tochter, operiert schon heute in mehreren Städten der Vereinigten Staaten mit Robotaxis ohne Sicherheitsfahrer. Volkswagen, Waymo, Lucid, WeRide und Pony AI arbeiten ebenfalls mit Uber zusammen, um Tausende Fahrzeuge auf die Straße zu bringen.

    Regulierung bleibt Herausforderung

    Trotz zahlreicher Partnerschaften und technologischer Fortschritte bleibt die Kommerzialisierung ein schwieriger Prozess. Regulierungsbehörden prüfen autonome Fahrzeuge streng, insbesondere nach Unfällen. Dennoch drängen Unternehmen mit großem Tempo in den Markt, um sich frühzeitig Marktanteile zu sichern.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst von Saskia Reh
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
