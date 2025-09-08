    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKontron AktievorwärtsNachrichten zu Kontron

    AKTIE IM FOKUS

    Kontron im Plus - Beruhigende Aussagen zur Zölle-Sonderstellung

    • Aktien von Kontron steigen um bis zu 3 Prozent.
    • Produkte bleiben von US-Handelszöllen befreit.
    • Strategische Präsenz in USA und Kanada vorteilhaft.
    AKTIE IM FOKUS - Kontron im Plus - Beruhigende Aussagen zur Zölle-Sonderstellung
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Kontron sind am Montag um bis zu 3 Prozent geklettert. Der Spezialist für das Internet-der-Dinge (IoT) bekräftigte in einer Pressemeldung, dass die Produkte der Kontron Gruppe weiterhin von den Handelszöllen der US-Regierung befreit bleiben. "Dank seiner strategischen Präsenz mit Tochtergesellschaften und Produktionsstätten in den USA und Kanada ist Kontron bestens aufgestellt, um mögliche Auswirkungen aktueller und zukünftiger Zollbestimmungen abzufedern", hieß es.

    Die Aktien reduzierten ihre Kursgewinne nach der ersten Handelsstunde aber auf unter 2 Prozent und scheiterten damit zunächst an der Rückkehr über ihre 21-Tage-Linie./ag/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 24,54 auf Tradegate (08. September 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -0,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,57 Mrd..

    Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +9,49 %/+13,54 % bedeutet.




    Verfasst von dpa-AFX
