Kontron im Plus - Beruhigende Aussagen zur Zölle-Sonderstellung

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 24,54 auf Tradegate (08. September 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -0,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,02 %.

Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,57 Mrd..

Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +9,49 %/+13,54 % bedeutet.