Warum Potenzial oft wichtiger ist als Leistung - ein Praxisblick mit Stübig & Mischer (FOTO)

Darmstadt (ots) - Die Nachfolgeplanung im Top-Management ist eine der

erfolgskritischsten Aufgaben, wenn es darum geht, den Fortbestand und die

Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens zu sichern. Doch wie identifiziert man

Potenzialträger für Schlüsselpositionen? Und welche Rolle spielen

Management-Diagnostik und Potenzialanalysen dabei? Genau darüber haben wir mit

Maike Mischer und Sina Stübig von Stübig & Mischer

(http://www.stuebig-mischer.de) , den Expertinnen für Nachfolgeplanung und

Management-Diagnostik, gesprochen.



Warum sind Schlüsselpositionen im Top-Management erfolgskritisch?





" Wenn wir im Top-Management unterwegs sind, kann man jede Position alserfolgskritisch bezeichnen ", betont Maike Mischer . " Die Geschicke desUnternehmens werden maßgeblich durch diese Menschen gelenkt, heute und vor allemin Zukunft. " Falsche Entscheidungen an der Spitze haben enorme Hebelwirkung,das zeigen prominente Beispiele von Unternehmen, die trotz starker Produktescheiterten, weil das Management die falschen Weichen stellte oder nicht schnellgenug reagierte. Stübig & Mischer sehen daher die strategische Nachfolgeplanungals Management-Aufgabe erster Stunde.Herausforderung: Potenzial frühzeitig erkennenDie zentrale Frage: Wie gelingt es, potenzielle Nachfolger in einem dynamischenUmfeld frühzeitig zu erkennen?" In einer Zeit, in der sich Marktbedingungen, Technologien und Anforderungenstetig verändern, reicht es nicht, nur auf bestehende Kompetenzen zu schauen ",erklärt Sina Stübig . " Wir gehen daher immer einen Schritt tiefer: WelchePotenzialfaktoren bringt eine Person mit, um sich auch in Zukunftweiterzuentwickeln? Denn Kompetenzen kann man trainieren, Potenzialfaktoren zuentwickeln, ist dagegen relativ schwer. "Der Blick hinter die Kompetenz: Die fünf PotenzialfaktorenDie Basis jeder Potenzialanalyse für Führungskräfte bei Stübig & Mischer(http://www.stuebig-mischer.de) sind fünf klar definierte Potenzialfaktoren. Siezeigen, ob jemand die Anlagen mitbringt, eine erfolgskritische Schlüsselpositionim Top Management nicht nur heute, sondern auch in einem unsicheren Umfeld vonmorgen auszufüllen." Wir legen großen Wert darauf, hinter die bisher gezeigten Leistungen zuschauen. Die Frage ist nicht nur, was jemand erreicht hat, sondern vor allem,was noch möglich ist ", erklärt Sina Stübig .Drei dieser fünf Faktoren geben die beiden Expertinnen erstmals öffentlichpreis, um zu zeigen, worauf es bei einer wirklich zukunftsfähigenNachfolgeplanung ankommt. Zwei Faktoren bleiben ein Praxisgeheimnis, das sie