Nachfolgeplanung für erfolgskritische Schlüsselpositionen im Top-Management
Warum Potenzial oft wichtiger ist als Leistung - ein Praxisblick mit Stübig & Mischer (FOTO)
Darmstadt (ots) - Die Nachfolgeplanung im Top-Management ist eine der
erfolgskritischsten Aufgaben, wenn es darum geht, den Fortbestand und die
Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens zu sichern. Doch wie identifiziert man
Potenzialträger für Schlüsselpositionen? Und welche Rolle spielen
Management-Diagnostik und Potenzialanalysen dabei? Genau darüber haben wir mit
Maike Mischer und Sina Stübig von Stübig & Mischer
(http://www.stuebig-mischer.de) , den Expertinnen für Nachfolgeplanung und
Management-Diagnostik, gesprochen.
Warum sind Schlüsselpositionen im Top-Management erfolgskritisch?
Warum sind Schlüsselpositionen im Top-Management erfolgskritisch?
" Wenn wir im Top-Management unterwegs sind, kann man jede Position als
erfolgskritisch bezeichnen ", betont Maike Mischer . " Die Geschicke des
Unternehmens werden maßgeblich durch diese Menschen gelenkt, heute und vor allem
in Zukunft. " Falsche Entscheidungen an der Spitze haben enorme Hebelwirkung,
das zeigen prominente Beispiele von Unternehmen, die trotz starker Produkte
scheiterten, weil das Management die falschen Weichen stellte oder nicht schnell
genug reagierte. Stübig & Mischer sehen daher die strategische Nachfolgeplanung
als Management-Aufgabe erster Stunde.
Herausforderung: Potenzial frühzeitig erkennen
Die zentrale Frage: Wie gelingt es, potenzielle Nachfolger in einem dynamischen
Umfeld frühzeitig zu erkennen?
" In einer Zeit, in der sich Marktbedingungen, Technologien und Anforderungen
stetig verändern, reicht es nicht, nur auf bestehende Kompetenzen zu schauen ",
erklärt Sina Stübig . " Wir gehen daher immer einen Schritt tiefer: Welche
Potenzialfaktoren bringt eine Person mit, um sich auch in Zukunft
weiterzuentwickeln? Denn Kompetenzen kann man trainieren, Potenzialfaktoren zu
entwickeln, ist dagegen relativ schwer. "
Der Blick hinter die Kompetenz: Die fünf Potenzialfaktoren
Die Basis jeder Potenzialanalyse für Führungskräfte bei Stübig & Mischer
(http://www.stuebig-mischer.de) sind fünf klar definierte Potenzialfaktoren. Sie
zeigen, ob jemand die Anlagen mitbringt, eine erfolgskritische Schlüsselposition
im Top Management nicht nur heute, sondern auch in einem unsicheren Umfeld von
morgen auszufüllen.
" Wir legen großen Wert darauf, hinter die bisher gezeigten Leistungen zu
schauen. Die Frage ist nicht nur, was jemand erreicht hat, sondern vor allem,
was noch möglich ist ", erklärt Sina Stübig .
Drei dieser fünf Faktoren geben die beiden Expertinnen erstmals öffentlich
preis, um zu zeigen, worauf es bei einer wirklich zukunftsfähigen
Nachfolgeplanung ankommt. Zwei Faktoren bleiben ein Praxisgeheimnis, das sie
