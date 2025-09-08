    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Nachfolgeplanung für erfolgskritische Schlüsselpositionen im Top-Management

    Warum Potenzial oft wichtiger ist als Leistung - ein Praxisblick mit Stübig & Mischer (FOTO)

    Darmstadt (ots) - Die Nachfolgeplanung im Top-Management ist eine der
    erfolgskritischsten Aufgaben, wenn es darum geht, den Fortbestand und die
    Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens zu sichern. Doch wie identifiziert man
    Potenzialträger für Schlüsselpositionen? Und welche Rolle spielen
    Management-Diagnostik und Potenzialanalysen dabei? Genau darüber haben wir mit
    Maike Mischer und Sina Stübig von Stübig & Mischer
    (http://www.stuebig-mischer.de) , den Expertinnen für Nachfolgeplanung und
    Management-Diagnostik, gesprochen.

    Warum sind Schlüsselpositionen im Top-Management erfolgskritisch?

    " Wenn wir im Top-Management unterwegs sind, kann man jede Position als
    erfolgskritisch bezeichnen ", betont Maike Mischer . " Die Geschicke des
    Unternehmens werden maßgeblich durch diese Menschen gelenkt, heute und vor allem
    in Zukunft. " Falsche Entscheidungen an der Spitze haben enorme Hebelwirkung,
    das zeigen prominente Beispiele von Unternehmen, die trotz starker Produkte
    scheiterten, weil das Management die falschen Weichen stellte oder nicht schnell
    genug reagierte. Stübig & Mischer sehen daher die strategische Nachfolgeplanung
    als Management-Aufgabe erster Stunde.

    Herausforderung: Potenzial frühzeitig erkennen

    Die zentrale Frage: Wie gelingt es, potenzielle Nachfolger in einem dynamischen
    Umfeld frühzeitig zu erkennen?

    " In einer Zeit, in der sich Marktbedingungen, Technologien und Anforderungen
    stetig verändern, reicht es nicht, nur auf bestehende Kompetenzen zu schauen ",
    erklärt Sina Stübig . " Wir gehen daher immer einen Schritt tiefer: Welche
    Potenzialfaktoren bringt eine Person mit, um sich auch in Zukunft
    weiterzuentwickeln? Denn Kompetenzen kann man trainieren, Potenzialfaktoren zu
    entwickeln, ist dagegen relativ schwer. "

    Der Blick hinter die Kompetenz: Die fünf Potenzialfaktoren

    Die Basis jeder Potenzialanalyse für Führungskräfte bei Stübig & Mischer
    (http://www.stuebig-mischer.de) sind fünf klar definierte Potenzialfaktoren. Sie
    zeigen, ob jemand die Anlagen mitbringt, eine erfolgskritische Schlüsselposition
    im Top Management nicht nur heute, sondern auch in einem unsicheren Umfeld von
    morgen auszufüllen.

    " Wir legen großen Wert darauf, hinter die bisher gezeigten Leistungen zu
    schauen. Die Frage ist nicht nur, was jemand erreicht hat, sondern vor allem,
    was noch möglich ist ", erklärt Sina Stübig .

    Drei dieser fünf Faktoren geben die beiden Expertinnen erstmals öffentlich
    preis, um zu zeigen, worauf es bei einer wirklich zukunftsfähigen
    Nachfolgeplanung ankommt. Zwei Faktoren bleiben ein Praxisgeheimnis, das sie
