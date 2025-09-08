WARBURG RESEARCH stuft Ströer auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Ströer von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie, das zweite Quartal und der Ausblick des Werbekonzerns seien schwach ausgefallen. Der Experte hält es aber für wahrscheinlich, dass die Gewinnentwicklung ihren Tiefpunkt durchschritten hat./rob/tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 39,90EUR auf Tradegate (08. September 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Jörg Philipp Frey

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



